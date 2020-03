Puesteros suspendieron atención y solicitaron ayuda económica

Jueves, 19 de marzo de 2020

Los comerciantes manifestaron estar de acuerdo con el cierre para evitar contagios por amontonamiento de personas. Sin embargo, dependen de las ventas diarias para mantener a sus familias. Retomarían sus trabajos en 15 días.





Co­mer­cian­tes de los pa­se­os de com­pras “Ca­lle Ex­Ví­a”, “El Pi­so”, y “San Ge­ró­ni­mo” ce­rra­ron sus lo­ca­les y per­ma­ne­cen en cua­ren­te­na co­mo me­di­da de pre­ven­ción an­te la pro­pa­ga­ción del co­ro­na­vi­rus.



“Si no ven­de­mos, no co­me­mos”, es una fra­se que se re­pi­tió en­tre los ex­co­mer­cian­tes del gal­pón de la Ro­ton­da de la Vir­gen y otro pre­dio si­mi­lar ubi­ca­do en la es­qui­na de Li­san­dro Se­go­via y La­va­lle, lue­go de los in­cen­dios que des­tru­ye­ron am­bos com­ple­jos co­mer­cia­les.



Los más per­ju­di­ca­dos son los pues­te­ros del gal­pón que se ubi­ca­ba al la­do del Mer­ca­do de Pro­duc­tos Fres­cos, quie­nes to­da­vía no fue­ron reu­bi­ca­dos y per­ma­ne­cen so­bre la ca­lle Ex­Ví­a, en el ba­rrio San Mar­tín.



El de­le­ga­do de los tra­ba­ja­do­res, Omar Va­lle­jos, dia­lo­gó con­tó la di­fí­cil si­tua­ción eco­nó­mi­ca por la que pa­san 82 pues­tos y 450 fa­mi­lias de­di­ca­das a la ac­ti­vi­dad. “Ce­rra­mos el mar­tes al me­dio­dí­a, de acuer­do con la dis­po­si­ción de la Mu­ni­ci­pa­li­dad de Co­rrien­tes y res­pe­tan­do los cui­da­dos pre­ven­ti­vos pa­ra evi­tar el amon­to­na­mien­to de per­so­nas”, co­men­tó. La sus­pen­sión de la ac­ti­vi­dad du­ra­ría en prin­ci­pio 15 dí­as.



“Pe­di­mos a las au­to­ri­da­des ayu­da eco­nó­mi­ca, co­mo un sub­si­dio, pa­ra afron­tar los gas­tos dia­rios es­tos dí­as de cua­ren­te­na”, so­li­ci­tó. El pro­ble­ma sur­ge por­que la ma­yo­ría de no­so­tros de­pen­de pu­ra y ex­clu­si­va­men­te de los in­gre­sos que ge­ne­ran las ven­tas dia­rias.



“La mis­ma si­tua­ción ocu­rre en los otros pa­se­os de com­pra”, ase­gu­ró.

Pa­ra cui­dar la car­pa que se mon­tó lue­go del in­cen­dio ocu­rri­do en di­ciem­bre de 2018, los ven­de­do­res mon­tan guar­dias sin la ayu­da de la Po­li­cía de Co­rrien­tes u otras ins­ti­tu­cio­nes de­di­ca­das a la se­gu­ri­dad.



“El Mu­ni­ci­pio nos pro­me­tió per­so­nal de Guar­dia Ur­ba­na. Así que es­ta­mos a la es­pe­ra”, re­mar­có Va­lle­jos al res­pec­to.