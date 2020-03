Falleció un hombre de 64 años en Buenos Aires y ya son tres los muertos por coronavirus

Jueves, 19 de marzo de 2020

El miércoles por la noche se confirmó un nuevo muerto por coronavirus en la Argentina. Se trata de un hombre de 64 años que se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total son tres las víctimas fatales y 97 los casos confirmados de COVID-19 hasta el momento.





Según la primera información que trascendió de este último caso, el hombre tenía patologías previas a contraer el virus: era diabético e hipertenso. De esta forma ya son dos muertos por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires; el otro deceso sucedió en Resistencia, Chaco.



Infobae pudo corroborar que la persona no registraba antecedentes de viaje, pero sí su familia, por lo que se trata de un caso por contacto estrecho. El hombre fue contagiado por su mujer, quien regresó días atrás de un viaje que hizo junto a su hija por Escocia e Irlanda. Al volver de Europa, la esposa de la víctima presentaba un cuadro con fiebre alta compatible con coronavirus. Hasta el momento su hija no presentó síntomas.



Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación reveló que hay 19 nuevos casos positivos, elevando la cifra a 97. Según el nuevo informe los casos confirmados fueron: 10 en la Ciudad de Buenos Aires, 6 en la provincia de Buenos Aires, 1 en el Chaco, 1 en Córdoba y 1 en Entre Ríos. Por otra parte, desde la cartera que conduce Ginés González García, aclararon que uno de los casos notificados el martes que corresponde al territorio bonaerense, se reclasificó como paciente en seguimiento y no constituye un nuevo caso. Se trata de una persona a la que se le realizó un laboratorio para alta médica.





De los 19 casos, 13 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los otros 5 se trata de contactos estrechos de casos confirmados, mientras que 1 está en investigación para determinar antecedente epidemiológico.



A partir del último parte, son 44 los infectados en Capital Federal, 23 en provincia de Buenos Aires, 12 en Chaco, 6 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, dos en Tierra del Fuego y Río Negro y uno en San Luis, Santa Fe, Jujuy, Salta y Santa Cruz.





Ayer por la tarde el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a los jefes parlamentarios de la oposición para analizarlas medidas llevadas a cabo contra la pandemia. Tras el encuentro, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó el trabajo en conjunto entre oficialistas y opositores ante la emergencia, y aseguró que “se tomarán todas las medidas que sean necesarias para evitar que crezca la curva de casos" en Argentina. En efecto, el Poder Ejecutivo se encuentra evaluando endurecer el aislamiento en todo el país; la decisión podría oficializarse este jueves por la tarde, luego del encuentro previsto en Olivos entre el Presidente y los gobernadores.



A raíz del avance del COVID-19, el Gobierno anunció ayer la construcción de ocho módulos hospitalarios de emergencia que van a permitir ampliar en 560 camas de terapia y de internación para prevenir la pandemia. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aclaró que serán tres en el interior y cinco en el conurbano. Además, se reabrirán los dos hospitales en el partido de La Matanza, uno en la localidad de Rafael Castillo y el otro en Gregorio de Laferrere.



Por otra parte, Aerolíneas Argentinas anunció 17 vuelos especiales para repatriar a los argentinos que se encuentran varados en el exterior, que no pudieron regresar luego del cierre de fronteras y la cancelación de vuelos de líneas. Mientras que también se anunció que desde hoy, las líneas de ferrocarril Mitre, Roca, Sarmiento y San Martín modificarán sus servicios.



En la Línea Sarmiento, el servicio Once-Moreno se detendrá únicamente en las estaciones Once, Liniers, Morón, Merlo y Moreno; en la San Martín, el servicio Retiro-Pilar lo hará solo en las estaciones Retiro, Palermo, Sáenz Peña, Caseros, Hurlingham, José C. Paz y Pilar y el ferrocarril Roca solo tendrá paradas en algunas estaciones según su ramal, informó Trenes Argentinos.



A nivel mundial se registran 215.955 infectados con COVID-19, 8.749 muertos y 83.313 personas sanadas.