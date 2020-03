Habrá 17 nuevos vuelos especiales para traer argentinos varados

Miércoles, 18 de marzo de 2020

La empresa estatal anunció que continúa con los viajes para repatriar personas. Serán a Madrid y a Miami.





Aerolíneas Argentinas (AA) anunció hoy 17 nuevos vuelos especiales para el regreso de los argentinos que se encuentran en el exterior y no pudieron viajar por las restricciones impuestas por el Gobierno nacional para paliar la propagación del coronavirus.



"De los 17 vuelos, cinco se concretarán en los próximos días, aún sin fecha determinada, 3 a Miami y 2 a Madrid, en tanto que habrá 10 vuelos más a Miami y Madrid, cuya programación se dará a conocer en los próximos días", dijo el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, en declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza.



El ejecutivo señaló que también se van a implementar "dos vuelos a Lima para traer a los argentinos que se encuentran allí, con aviones Boeing 737-800 que quedarán liberados durante este fin de semana en que se suspenden los servicios".



Ceriani hizo los anuncios antes de la partida del primer vuelo especial de AA a Miami para traer de regreso al país a las personas varadas en zonas con circulación de Covid-19.



El directivo remarcó que están trabajando para que "los argentinos puedan retornar a sus hogares, siguiendo las instrucciones precisas del presidente de la Nación, en articulación con todas las áreas del Estado".



"Es una decisión del presidente generar un operativo de estas características, para poder promover el retorno de todos los argentinos que están en el exterior", agregó.



El titular de AA apuntó que "todos estos vuelos se suman a los cinco ya programados" y destacó "el esfuerzo que está haciendo el personal para poder atender la situación de los pasajeros argentinos que se encuentran en el exterior".



"Vamos a tratar de programar todos los vuelos que sean necesarios para poder atender la mayor cantidad de situaciones posibles y para ello estamos trabajando en forma conjunta con Cancillería", sostuvo.



Con los cinco vuelos iniciales "ya prácticamente están retornando la totalidad de los pasajeros que tienen tickets de Aerolíneas", precisó Ceriani, y advirtió que necesitan "la colaboración de las aerolíneas extranjeras para facilitar el endoso de los pasajes y poder concretar el regreso de aquellos que tienen tickets en otras compañías".



"Con las aerolíneas que pertenecen al grupo SkyTeam, el trámite se realiza directamente con Aerolíneas, pero las que no están dentro de la alianza, las personas tienen que pedir a la aerolínea que emitió el ticket que les entreguen un documento para realizar el cambio y lo que estamos pidiendo es que faciliten ese trámite para poder hacer el traslado".



Al respecto, el titular de AA dijo que "algunas aerolíneas están colaborando y otras no", y solicitó que lo hagan "ya que es una situación inédita que genera muchas complicaciones".



Ceriani despidió esta mañana en el aeropuerto de Ezeiza al primer vuelo especial a Miami que permitirá el regreso de 270 argentinos varados en esa ciudad estadounidense.



El comandante del vuelo es Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien recalcó que "desde el gremio hemos luchado siempre por mantener la línea de bandera como factor estratégico".



"Un país necesita una aerolínea para asegurar la conectividad de sus habitantes", remarcó Biró, quien fustigó a las compañías extranjeras porque "precisamente parte de los problemas que tenemos es porque los aviones extranjeros que había operando en el país, se los han llevado a sus países de origen y están dejando a los argentinos varados".



"Ahora el presidente Alberto Fernández ha dicho: vamos a utilizar la aerolínea de bandera para atender las necesidades de los argentinos que quedaron varados en el exterior", destacó el gremialista.



Biró señaló que las tripulaciones en estos vuelos especiales serán "voluntarias porque hay un factor de riesgo que enfrentamos y un protocolo especial dispuesto para estos casos".



El vuelo a Miami despegó a las 8.41, en condición de 'ferry', es decir sin pasajeros, y lleva una tripulación de refuerzo, ya que tanto los pilotos como el personal de cabina regresan esta misma tarde desde Miami, a las 20.10 (hora local), para arribar mañana a las 4.40 a Buenos Aires.