Falleció el ex concejal que protagonizó un choque en Goya Miércoles, 18 de marzo de 2020 Tras sufrir un gravísimo accidente de tránsito, cuando circulaba en motocicleta y estar internado en centro médico de Corrientes Capital, falleció en horas de la mañana de este miércoles, Pablo Monzón. Fue concejal del Frente para la Victoria durante 8 años de la localidad de Goya.



El ex concejal y dirigente del Partido Justicialista Pablo Monzón protagonizó un grave accidente tras chocar en moto en la localidad correntina de Goya, por lo que fue derivado a terapia intensiva con traumatismo de cráneo y luego lo trasladaron al Hospital Escuela de Corrientes.



El siniestro vial ocurrió alrededor de las 11.30 del martes 10, en la intersección de las calles Evaristo López y Agustín P. Justo cuando el ex edil, que iba a bordo de su motocicleta, impactó contra una camioneta de reparto, lo que le produjo graves lesiones.



Monzón fue trasladado alrededor de las 15 hacia el Hospital Escuela, donde en la mañana del 18 perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas.