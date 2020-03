Horóscopo para hoy 18 de marzo 2020 Miércoles, 18 de marzo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: El destino te bendecirá con la suerte necesaria para un gran descubrimiento en el área emocional. Prepárate para grandes cambios.



Amor: Procura hablar con tu pareja en lugar de iniciar discusiones. Alcanzarás mejor entendimiento por parte de ella de esta manera.



Riqueza: No podrás darte el lujo de tomar un segundo de descanso. Deberás dar todo de ti para poder concluir tus proyectos.



Bienestar: Es hora de seguir adelante con tu vida. Acepta tu pasado como experiencias que te ayudarán a mejorar como persona y a no cometer los mismos errores.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Los éxitos laborales contrastarán con un día complicado a nivel emocional y sentimental. Día de contradicciones.



Amor: Debes hacer entender a tu pareja que su forma de hacer las cosas no es la única. Busca dialogar con ella para poder entenderse.



Riqueza: Tu agotado cuerpo está dando señales de alto. Es hora de empezar a escucharlo o terminarás enfermo.



Bienestar: No te aísles de amigos y familiares cuando estés atravesando por momentos difíciles. Permíteles formar parte de tu vida cuando más los necesitas.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Surgirá la posibilidad de viajes por asuntos laborales o personales. Conocerás mucha gente y la pasarás de maravillas.



Amor: Busca situaciones sociales con personas que están en la misma onda que tú. Eso permite que la comunicación fluya con facilidad.



Riqueza: Aumenta las responsabilidades y las ganancias para acopiarlas para los meses entrantes, que seguramente las necesitarás.



Bienestar: Muéstrate abierto a lo que los demás dicen. No te olvides de expresar tus propios sentimientos, que también necesitan ser reconocidos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Puede que una persona cercana esté pasando por un mal período, pero le da un poco de miedo decirlo, y si acude a alguien será a ti.



Amor: Tienes el firme control de los asuntos amorosos, no dejes que nadie te de instrucciones. Sabes cómo quieres que sean las cosas.



Riqueza: Las relaciones con los superiores mejoran, favoreciendo así la comunicación y la posibilidad de poder concretar nuevos proyectos.



Bienestar: No cierres los ojos ante un problema familiar que no se puede seguir ignorando. Si metes la cabeza en la arena las cosas irán peor, enfrenta la realidad.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Un cúmulo de actividades sociales y laborales hará que hoy sea un día para no olvidar fácilmente. Busca la parte positiva.



Amor: Estás buscando salida a tus problemas de pareja, pero la falsedad y la carencia de esfuerzo pueden impedir que sigas adelante.



Riqueza: Tu criterio práctico te depara muchos beneficios y comodidades. Verás nuevas maneras de hacer transacciones comerciales.



Bienestar: La perseverancia no debe ser dura. Mantenerse firme es más activo y viene a través de la dulzura y de la lealtad con los otros.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No te inquietes cuando algo te salga mal, porque la oportunidad de recomponerlo estará al alcance de tu mano.



Amor: Amar y seguir amando son las dos actividades a las que te dedicas de la mañana a la noche. Eres un obrero de Cupido y de la ilusión.



Riqueza: Reactivarás tu inteligencia y así verás facilitada la obtención de ganancias a través de operaciones legalizadas por escrito.



Bienestar: El relajarse de las preocupaciones laborales es un momento necesario del día. Igualmente, mantén los ojos abiertos y cuídate de tu entorno.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: La grandeza de una persona reside en la capacidad de dejar de lado sueños propios para darle cabida a los de sus seres queridos.



Amor: Deberás aprender a compartir tus sentimientos con la persona a tu lado si pretendes que el vínculo se fortalezca.



Riqueza: Muéstrate confiado en tus habilidades, esto hablará bien de ti a los ojos de tus superiores. Toma algunos riesgos.



Bienestar: No pierdas tiempo pensando como habría sido tu vida si hubieras seguido un camino diferente. Acepta tu pasado y continua hacia delante.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tu falta de capacidad de depender de los demás te vendrá más que bien en la jornada de hoy. Cuidado con las comidas.



Amor: Que el orgullo no se vuelva el estandarte a portar en cada discusión. Es importante dejar de lado los egoísmos en la pareja.



Riqueza: Deberás probar tu temple durante la jornada de hoy. Duro inicio de semana, pero puede girar a tu favor si te lo propones.



Bienestar: Los malos momentos forman parte de la vida de todos. Debes aprender a ver más allá de ellos para poder apreciar la belleza de las cosas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tu actitud calmada y confiada sorprenderá a mucha gente. Pude haber tensión en el aire y personas celosas de tu serenidad.



Amor: El deseo se impondrá y te llevará a cometer errores de los que luego te arrepentirás. Piensa fríamente antes de actuar.



Riqueza: Tu habilidad para negociar te pondrá en el centro. Tus superiores te harán una oferta que te será imposible rechazar.



Bienestar: Tú sabes que las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida han sido las mejores. El tiempo y los resultados te dirán que no te equivocaste.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Que los momentos difíciles vividos recientemente te den el combustible para tratar de mejorar tus relaciones personales.



Amor: La incapacidad de comunicación de tu pareja esta haciendo crecer la tensión de manera constante entre los dos. Dialoga.



Riqueza: Ciertas cuestiones importantes para ti a nivel laboral no saldrán como estaba previsto. Mantente alerta para solucionar esto.



Bienestar: No puedes esperar tener total certeza en toda determinación que tengas que tomar, hay veces en las que solo puedes confiar en tu criterio.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Día de revelaciones personales y redescubrimientos. Le pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso.



Amor: Parte importante de la pareja es poder negociar ciertas actitudes que se sabe no aportan nada positivo a la unión.



Riqueza: Aparenta toda la serenidad que puedas en lo laboral. No permitas que te saquen de quicio, muéstrate cordial y atento.



Bienestar: Encontrarás el éxito solo cuando te propongas dar todo lo que tienes para alcanzarlo. Solo la dedicación hace a los ganadores lo que son.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Discusiones se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Procura no tomar bandos ni ser participe directo de ellas.



Amor: La tentación de la infidelidad no está exenta en ninguna pareja de larga data. Solo el amor es el que podrá remediarla.



Riqueza: Día de decisiones complicadas en lo laboral. El camino correcto a seguir te será mostrado durante la jornada.



Bienestar: No desesperes cuando te enfrentes a tareas largas y agotadoras. Ponte pequeñas metas, avanza paso a paso y lograrás concluirlas.