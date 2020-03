La Provincia implementa medidas preventivas de Coronavirus Miércoles, 18 de marzo de 2020 Salud Pública puso a disposición la Red de Emergencia Sanitaria. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios, como tos, dolor de garganta y dificultad al respirar, permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos y comunicarse a los teléfonos fijo 0379-4974811y celular, 379-4895124. Un equipo trabaja las 24 horas en la explanada del puente Gral. Belgrano, con tareas de concientización y control sanitario.



En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobernador Gustavo Valdés en la provincia, mediante la cual se implementan medidas preventivas respecto del Coronavirus, desde el Comité de Crisis, conformado por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, se llevan adelante acciones en todo el territorio provincial, entre las que se encuentra la labor de un equipo sanitario en la explanada del puente Gral. Manuel Belgrano, las 24 horas.



Uno de los coordinadores del Comité de Crisis para Coronavirus, Jorge Antonio Ojeda, especialista en terapia Intensiva (M. P.: N° 3458) indicó: “Es importante que los correntinos que ingresen a la provincia, provenientes de un país considerado de riesgo, lo primero que tienen que hacer es autoreferenciarse a los números telefónicos que disponemos para ese fin. A partir de allí, el que recepciona la llamada, que es un médico, lo va a guiar en cuanto a qué medidas debe tomar”.



El Comité de Crisis depende de la Dirección General de Epidemiología, a cargo de Angelina Bobadilla, y cuenta con dos coordinadores, Fabián Plano y Jorge Antonio Ojeda.



“En este momento, lo más importante es que todas las personas que vengan de países de riesgo, realicen el aislamiento”, remarcó Ojeda y agregó: El Ministerio de Salud Pública está trabajando arduamente para poder proteger a la sociedad. Hay que confiar en el sistema sanitario”.



Explicó que “desde un primer momento, cuando había países considerados de riesgo, Salud Pública ya instrumentó medidas para poder trabajar sobre esas personas. Hoy en día, a través del Decreto Nacional de Urgencia (DNU), se trabaja junto con el personal de Migraciones y las fuerzas federales que están en los diferentes puestos fronterizos de la provincia, siempre buscando contactar con estas personas, sugerir el aislamiento, más allá de que hoy en día ya existe una reglamentación de que lo deben cumplir, ya que de lo contrario pueden surgir penas”.



Ojeda dijo que “es importante que la sociedad sepa lo siguiente: ante toda situación en la que nosotros, los trabajadores de la salud, consideramos que alguna persona tiene carácter de riesgo, tenemos que tomar las medidas pertinentes y dentro de esas medidas, están los elementos de barrera o medidas de autoprotección”.



En este sentido, explicó: “La sociedad debe entender que no necesariamente cuando ve a un personal de salud vestido de blanco, se está ante un caso de Coronavirus. Hoy, al momento actual, la provincia de Corrientes no tiene ningún caso confirmado. Se actúa de manera preventiva”.



CONTROLES EN EL PUENTE



Ojeda explicó las acciones que un equipo de Salud Pública realiza durante las 24 horas y mientras dure la emergencia Sanitaria, en la explanada del puente Gral. Manuel Belgrano. “En este momento, como lo pidió el señor gobernador y por indicación del ministro Ricardo Cardozo, se instaló un puesto sanitario en la bajada del puente. El objetivo es concientizar a la población sobre la importancia del aislamiento en caso de que se haya estado en contacto con personas provenientes de países considerados de riesgo y, por otro lado, seguir difundiendo la importancia del aviso de los síntomas de forma oportuna”, dijo el especialista.



“En este contexto, también hemos adquirido un equipo de medición de temperatura, que no requiere de contacto físico, con forma de pistola y que hoy lo tenemos acá y lo estamos usando. Esto sigue siendo parte de las medidas de prevención”, agregó.