No habrá colectivos de corta y media distancia en Corrientes Miércoles, 18 de marzo de 2020 Claudio Polich, Ministro de Obras y Servicios Públicos, anticipó que se suspenden los servicios de transporte de corta y media distancia en la provincia de Corrientes, en consonancia con las medidas anunciadas hoy por el Gobierno Nacional.



Con el objetivo de reducir la circulación y hacer un aporte clave en la lucha para frenar la propagación del coronavirus, el gobierno nacional anunció que desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país.



Claudio Polich, Ministro de Obras y Servicios Públicos anticipó que desde el 20 hasta el 25 no habrá servicio de colectivos de corta y mediana distancia dentro de la provincia de Corrientes. “Desde la primera hora del viernes, hasta el último servicio del miércoles”, aclaró.