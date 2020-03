Argentinos derrotó a Lanús y se metió en zona de Libertadores

Martes, 17 de marzo de 2020

Con gol de Kevin MacAllister sobre la hora del primer tiempo, el equipo de Dabove se impuso 1 a 0 al de Zubeldía.





El Argentinos de Diego Dabove no deja de sorprender y se llevó una enorme victoria de La Fortaleza, la casa de Lanús en la que perdió apenas tres partidos en el último año y medio. Si la temporada se suspende definitivamente, el Bicho, con 42 puntos acumulados, se estaría clasificando para la Copa Libertadores de 2021.





La promesa de un buen espectáculo entre dos equipos con propuestas futbolísticas y esquema tácticos parecidos (4-3-3) se fue diluyendo con el correr de los minutos. La primera media hora del encuentro fue para el olvido. Se midieron, se estudiaron y no se lastimaron. Demasiadas imprecisiones, poca claridad. El bonus track también prometía: Sand y Silva, los dos máximos goleadores en actividad, tuvieron uno de esos días en los que la red les quedó lejos.



Sin embargo, después de esta primera media hora para la siesta, Lanús comenzó a desequilibrar desplegando todos los argumentos de buen fútbol, explosión y potencia que tiene con Marcelino Moreno como líder, los veteranos Lautaro Acosta y José Sand, y pibes desde atrás como Alexander Bernabei y Nicolás Morgantini. Así el local inclinó la cancha hacia el arco de Chaves.



A los 34 minutos, Bernabei cruzó de izquierda a derecha para Morgantini, quien metió el centro al área y exigió a la defensa visitante. Un minuto después, salió mal Kevin Mac Allister, el Laucha Acosta se metió en el área pero tiro un centro débil. Y a los 37, se metió Marcelino Moreno en el área y el centro rasante no lo llegó a conectar el Pepe Sand.



Argentinos estaba groggy y metió un manotazo que tiró a la lona a Lanús; no fue nocaut porque tocó la campana. En el final de la etapa, una jugada bien familiar: córner de Francis y cabezazo goleador de Kevin. El fútbol mismo.



Pero ese golpe, al final, le permitió a Argentinos ganar los puntos en La Fortaleza, escenario en el que se hace justamente fuerte el Bicho, porque ya lleva tres partidos sin perder allí y sin recibir goles, con dos victorias y un empate.



Porque además, si una virtud tiene el equipo de Dabove es su fortaleza defensiva y la disciplina táctica. Entonces, le costó muchísimo a Lanús llegar al arco de Chaves, más que en el primer tiempo. Solo un centro de Acosta que cabeceó mal Moreno. Argentinos se plantó para liquidarlo de contra. No tuvo llegadas claras pero igual le alcanzó para seguir soñando en grande, porque en tiempos de coronavirus, el Bicho mata.