Readecúan las atenciones en ACOR y Tribunal de Faltas

Martes, 17 de marzo de 2020

Las dos reparticiones readecuaron sus sistemas de atención al público a fin de evitar la concurrencia masiva en oficinas y salones. Para ello se optimizaron las herramientas vía online. En cada sede habrá disponibilidad de alcohol en gel para el personal y vecinos.





Atendiendo los términos y urgencias especificados en los decretos provinciales de emergencia sanitaria por 180 días, debido a la situación epidemiológica por el dengue, y ante la amenaza de casos de coronavirus, la Municipalidad de Corrientes busca facilitar los trámites de las reparticiones comunales, reforzando acciones destinadas a evitar las aglomeraciones de gente en oficinas y salones.

En tal sentido, y teniendo en cuenta el desarrollo de dichas herramientas, se recomienda en primer lugar utilizar las vías on line alternativas.

Así, desde la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) y el Tribunal de Faltas, se detallaron los horarios de atención, priorizando las alternativas virtuales para la realización de trámites, evitando la concurrencia a los salones y/o cajas.



TRIBUNAL DE FALTAS



Desde la administración del Tribunal se informó sobre el mecanismo de atención que tendrá algún tipo de restricción siguiendo protocolos delineados por organismos superiores teniendo en cuenta la emergencia sanitaria

Las oficinas del Tribunal de Faltas funcionarán durante el tiempo que dure la emergencia, todos los días de 8 a 14, con personal reducido (guardias) y sólo para trámites relacionados con secuestros y otras urgencias, aclarándose que en la sala de espera se permitirá un número reducido de personas.

En tal sentido, y para evitar aglomeraciones, se dará prioridad de atención a través de los canales alternativos de comunicación: via online o al 0800-5555-6864 (MUNI). Por estas vías se podrá solicitar la consulta de infracciones, cupones de pago y realizar descargos, consultas y/o reclamos.

Las autoridades de la repartición sugieren a los contribuyentes utilizar el correo electrónico tribunaladministrativofaltas@ciudaddecorrientes.gov.ar que contará con el refuerzo de personal de atención al público para acelerar las respuestas.

A través del mismo se podrá realizar solicitudes de cupones de pago on line, el cual se enviará en formato PDF al contribuyente, que lo puede descargar, imprimir y pagar en cualquier local de Rapipago.



ACOR



En lo que refiere a la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) el horario de atención es normal, de 7:15 a 16:45 y se puede consultar en la página web (www.acor.gob.ar) a través de la cual se puede acceder a todos los trámites, como ser: libre deuda de Inmuebles, libre deuda de rodados, baja de rodados, denuncia de venta de rodados, consulta de causas judiciales, realizar consultas, quejas, reclamos y/o sugerencias.

Ante cualquier duda al respecto, los contribuyentes pueden consultar con una Mesa de Ayuda, a la que se puede acceder a través de los teléfonos 4437477 ó 4230770. También se encuentran a disposición los números 0379 – 4635038 y 0379 – 4726681 que responderán a solicitudes específicas vía WhatsApp, así como el correo electrónico info@acor.gob.ar.

Las autoridades del organismo sugieren la utilización de las vías indicadas anteriormente, teniendo en cuenta que para evitar la concentración de personas por la emergencia sanitaria, se tomó la decisión que para cualquier trámite o consulta presencial en los boxes habituales de atención de avenida La Paz 2440, se deberá solicitar previamente el turno web correspondiente a través de la página web de la institución.