Cerraron casinos, mercados, playas y hay controles policiales en espacios públicos

Martes, 17 de marzo de 2020

Para evitar la aglomeración de personas, las restricciones por el coronavirus se extendieron a nuevos espacios, como los restoranes, que sólo pueden hacer envíos a domicilio. También cerraron el shopping y hay operativos en plazas y paseos.





Adhiriéndose a las disposiciones nacionales y provinciales por la situación sanitaria del país, el Municipio tomó nuevas medidas de restricción para prevenir la propagación del coronavirus. De esta manera, decidieron cerrar los casinos que funcionan en la ciudad, desalojando a las personas que se encontraban adentro del edificio.



Así, los bingos se suman a los boliches bailables que ya habían sido cerrados hace algunos días, como parte de un primer paquete de medidas que se tomaron, a pesar de que aún no hay casos confirmados en Corrientes.



Asimismo, decidieron cerrar preventivamente el shopping, mientras que otros comercios particulares comenzaron a tomar medidas de restricción para evitar la aglomeración de personas que se acercan a hacer compras.



Por otro lado, el intendente Eduardo Tassano comunicó que quedó suspendida la habilitación de las playas. Por lo tanto, controlarán para que no se congreguen allí de manera masiva, como sucede habitualmente en jornadas calurosas. De este modo, los balnearios quedaron clausurados, más allá de que estaba previsto que continuaran activos hasta fines de abril.



Los mercados municipales también se vieron afectados por las nuevas disposiciones. Por lo tanto, el de productos frescos que se encuentra en Córdoba y Lavalle y El Piso atenderán evitando la concentración masiva de personas, por lo que recomiendan dirigirse solos y no en grupo a realizar las compras.



Por su parte, se decidió el cierre del paseo de compras Zona Norte, adonde en diciembre se mudaron los puesteros afectados por el incendio en el sector de la rotonda. También dejó de atender al público el complejo de feriantes de la zona del puerto, el de Ex Vía y la parte de El Piso donde no se comercializan productos alimenticios.



Los restoranes y bares también cerraron sus puertas, por lo que podrán seguir trabajando sólo con envíos a domicilio. Por esta cuestión, varios comenzaron ayer a promocionar servicios sin cargo o con costos reducidos de delivery.



Los gimnasios debieron también suspender su atención y desde el Municipio señalaron que mantendrán constantes controles en los diferentes locales incluidos en las nuevas medidas. De no respetar las disposiciones, anunciaron que serán clausurados por 15 días y podrán recibir multas de hasta $100.000.



En tanto, anunciaron que seguirán funcionando las ferias itinerantes de la ciudad que recorren los barrios. Desde la Comuna capitalina argumentaron al respecto que “son una forma de descentralizar las compras y evitar aglomeraciones en los supermercados”.





Operativos

Una vez anunciadas las medidas a nivel nacional y la inmediata adhesión de la Provincia, efectivos policiales comenzaron a realizar operativos en diferentes puntos de la ciudad.

De esta manera, los patrulleros se hicieron presente en algunos puntos como restoranes y espacios públicos. En la costanera, sobre Poncho Verde y en la plaza del Mercosur del 17 de Agosto, entre otros lugares, los efectivos comunicaron a las personas que no están permitidas las reuniones multitudinarias.