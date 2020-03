La Dpec modifica su atención a usuarios ante la emergencia sanitaria

Martes, 17 de marzo de 2020

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que, de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, limitó la cantidad de personas que pueden acceder a sus oficinas de atención al público. Esta cantidad depende en cada localidad de las dimensiones del área de atención y la cantidad de personal propio afectado a tal tarea.





Se implementará un canal de atención exclusivo y separado para personas mayores y otras incluidas en grupos de riesgo, cuya modalidad dependerá de las posibilidades de cada oficina comercial. Para aquellos usuarios que deban aguardar su turno fuera del local, se solicita hacerlo ordenadamente en filas, respetando una distancia mínima de 1,5 metros entre cada uno.



En razón de las limitaciones explicadas, y mientras dure la emergencia, los trámites que se atenderán en nuestras oficinas comerciales son: altas y bajas de suministro, transferencias de titularidad, acceso a planes de pago y gestión de reconexión luego de suspensiones por falta de pago.



El resto de los trámites deberán realizarse a través de nuestros canales digitales (página web, www.dpec.com.ar o nuestra App para celulares). A través de los mismas se pueden descargar e imprimir las facturas de consumo, ver estados de cuenta, hacer consultas, adherirse a la factura por mail, realizar reclamos como: consumos elevados, problemas con el medidor, etc. y realizar el pago de las facturas, utilizando las plataformas de pago virtuales en las mismas.



Para utilizar estas herramientas digitales, solo es necesario realizar unos pocos pasos: registrarse en la página web con un correo electrónico o cuenta de Gmail o Facebook, ingresar una contraseña, y posteriormente asociar el número de usuario y de medidor, datos que se encuentran en cualquier factura de consumo.



Para reclamos de carácter técnico, se encuentra disponible como siempre la línea telefónica gratuita 0800 555 DPEC (3732).



Próximamente se habilitará un canal de reclamos comerciales a través del mismo 0800, y se implementará otro para informar vía whatsapp la cancelación de los comprobantes adeudados en los casos de suspensiones por falta de pago, de manera que para ello no sea necesario concurrir a las oficinas.



También las áreas de la administración central de DPEC en la ciudad Capital han adoptado medidas para minimizar el flujo de personas que deben realizar trámites. Así, si se deben presentar notas o documentación por Mesa de Entradas central o en cualquiera de nuestras oficinas, se debe consignar un correo o número de celular para poder establecer contactos posteriores por esta vía.



Todas las dependencias o áreas de la DPEC que mantienen contactos con personal de proveedores, contratistas o representantes técnicos han adoptado recaudos para evitar contactos personales innecesarios, por lo que se solicita que toda consulta o trámite que pueda ser canalizado telefónicamente o correo electrónico se realice a través de estas vías. En la página web institucional se publicarán los correos y teléfonos de cada área para cada trámite en particular.



Se solicita a todos los usuarios y personas afectadas por estas restricciones transitorias la mayor comprensión y cooperación, en el entendimiento de que se trata de medidas destinadas al bien de todos en la actual coyuntura, y hasta tanto se supere la situación por todos conocida.