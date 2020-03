La Iglesia católica suspendió las misas en Corrientes

Lunes, 16 de marzo de 2020

El Arzobispado confirmó que a partir de hoy las celebraciones eucarísticas quedarán suspendidas en todo el ámbito de la Arquidiócesis de Corrientes.



Desde el Arzobisbado de Corrientes confirmaron que las misas quedarán suspendidas, en consonancia con las medidas sanitarias respecto a la pandemia de coronavirus.



Cyntia Romero, Prensa del Arzobispado de Corrientes en dialogo con la Dos enfatizó que “la suspensión de dar misa se tomó en consonancia con lo que están pidiendo las autoridades civiles en lo que tiene que ver con la realización de encuentros o reuniones de personas entendiendo desde la razón de querer cuidar a todos”.



Romero, en dialogo con Fredy Acuña, sostuvo que “Monseñor Andrés lo que aclara siempre, nosotros como Iglesia no podemos dejar de atender lo dispuesto por las autoridades y obrar en contrario”, al tiempo que indicó que “sabemos que hay algunas personas preocupadas por esta suspensión, pero esa acción es más acorde con lo que está pasado y la necesidad de cuidarnos entre todos”



Aclaro que la suspensión establecida “es en principio hasta el 31 de marzo, en acuerdo con la suspensión estricta de todos los eventos donde hayan reunión de personas. Llegada esa fecha, de acuerdo a cómo está la emergencia sanitaria se reverá la decisión, porque la idea es estar en consonancia con lo dispuesto por las autoridades”.



Catequesis



Por otra parte, aclaró que “también que todo lo que tiene que ver con la catequesis está suspendido en todas sus actividades y en todos los ámbitos de la Arzobispado”.



Explicó, no obstante la medida, que “los templos seguirá abierto, lo que no va haber son reuniones, encuentros de grupos por más pequeños que sean”.



Misas por Radio TV e Internet



Finalmente comentó que “los medios del Arzobispado seguirán transmitiendo la misa, es decir que se podrá escuchar por radio y hay muchas posibilidades también de acceder a la Misa por la televisión o internet”.



Previamente se había sugerido no hacer el saludo de la paz en las celebraciones; ahora, directamente se optó por suspender las misas en todo el ámbito de la Arquidiócesis de Corrientes hasta fin de mes.