Suspendieron la audiencia clave para analizar la prisión domiciliaria de los rugbiers

Lunes, 16 de marzo de 2020

Iba a realizarse el jueves en los tribunales de Dolores. La Cámara de Apelaciones decidió aplazarla. Las pericias que favorecieron a los acusados





El jueves próximo iba a ser un día clave para la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La Cámara de Apelaciones de Dolores había fijado una audiencia para ese día en la que se comenzaría a resolver, entre otras cosas, el pedido de prisión domiciliaria de los 8 rugbiers detenidos y la recusación contra la fiscal Veronica Zamboni realizada por la defensa de los acusados, con el abogado Hugo Tomei. Sin embargo, todo eso deberá esperar: en el mediodía de hoy los jueces de la Cámara decidieron suspender la audiencia en el marco de las previsiones por la pandemia del coronavirus.



“Se resuelve dejar sin efecto la audiencia designada para el día jueves. Notifíquese a las partes y al Servicio Penitenciario para que deje sin efecto el traslado dispuesto de los detenidos”, asegura el escrito al que tuvo acceso Infobae.



En la audiencia que se iba a realizar en los tribunales de Dolores iban a participar, además de los ocho detenidos, los abogados de la defensa y la querella y la fiscal Zamboni, así como Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos imputados que permanecen en libertad acusados de ser partícipes necesarios. Hasta el momento no se fijó una nueva fecha de audiencia, por lo que todo queda paralizado.



En el escrito, los jueces hacen hincapié en la Resolución 149/20 de la Corte Suprema de Justicia que ayer determinó intensificar la adopción de medidas de prevención. Teniendo en cuenta la gran cantidad de asistentes en un ambiente pequeño más los guardias penitenciarios y empleados judiciales, optaron por suspender la audiencia.



Mientras tanto los 8 rugbiers permanecen en la alcaidía de la cárcel de Melchor Romero. La semana pasada fueron trasladados desde Dolores hasta allí teniendo en cuenta que en pocos días comenzarán las pericias psicológicas en la asesoría pericial de La Plata. “Por una cuestión de practicidad para los traslados se prefirió tenerlo ahí, ya que Melchor Romero queda mucho más cerca de la Asesoría que Dolores”, indica una fuente penitenciaria.



Según pudo saber Infobae, las pericias psicológicas autorizadas por el juez de garantías David Mancinelli, un proceso de rigor ante cualquier pedido de prisión domiciliaria en la provincia, se llevarán a cabo entre el 13 y el 20 de abril.



Los estudios intentarán “saber si cada uno comprendió la criminalidad de sus actos y/o dirigir sus acciones al momento del hecho, evaluar estructura de personalidad del imputado, determinar el grado de afectación que el consumo de drogas producía haber ocasionado en la psiquis y por último señalar todo otro dato que, a criterio del perito interviniente, resulte de interés”, señala el escrito de la fiscal fechado el 11 de marzo pasado.



Con respecto a la audiencia suspendida, para la defensa era sumamente importante y tenían puestas muchas expectativas. Es que luego del pedido de prisión domiciliaria, el juez David Mancinelli ordenó un estudio socioambiental en las casas de los ocho detenidos: los resultados fueron favorables para los acusados. Es decir que los ambientes de las viviendas son aptos y la conexión satelital para la tobillera electrónica es óptima.



La Cámara de Apelaciones aún no decidió en qué fecha se hará la audiencia por lo que la decisión de si los rugbiers esperarán el juicio en sus casas quedará atada a lo que pase con el coronavirus en Argentina. Al mediodía de hoy, el Servicio Penitenciario Bonaerense no había recibido la notificación de los jueces.