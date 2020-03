El papelón de Nicole: "En el mundo es pandemia, acá todavía no" Lunes, 16 de marzo de 2020 La panelista de Nosotros a la Mañana abordó la propagación del virus con cierta confusión y Sandra Borghi aclaró el concepto erróneo.



El avance del coronavirus en el mundo hizo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declare la situación de emergencia como pandemia y la Argentina no está exenta, como así confundió Nicole Neumann al abordar el tema en Nosotros a la Mañana.



Desarrollando la problemática, Sandra Borghi expuso su postura ante el estado de alarma que ya se siente en la sociedad argentina tras la propagación del virus. "¿Estamos en la etapa en la que no tenemos que compartir el mate? No. Pero si a vos te da tranquilidad no compartir el mate, te tenemos que respetar y, sobre todas las cosas, tenemos que tener conciencia civil. Todavía no tenemos que usar barbijos, ni estamos en la etapa de no darnos besos. ¿Y sabés qué? Entrar por adelantado a una fase que todavía no se puso en marcha hace que todo se maneje de una manera más angustiante", manifestó la conductora, invitando al debate.



Acto seguido, Nicole se manifestó con cierta confusión respecto al significado de ‘pandemia’: "Yo disiento. Para mí hay que neutralizar el tema antes de llegar a la pandemia. Ya vimos que en el mundo ya es pandemia. ¿Cuándo hay que parar, cuando ya se disipó o un paso antes?... El virus va a llegar y llega muy rápido. Es de un día para el otro. Porque si yo me cuido y el resto no, llegamos a la pandemia igual".



Atenta a su compañera, Sandra destacó: "Esto ya es pandemia". Dubitativa, Neumann acotó: "En el mundo sí, acá todavía no. Acá en la Argentina".



Aclarando los conceptos, Borghi explicó: "Pandemia es una epidemia generalizada en el mundo y nosotros somos parte de la pandemia. No es que la Argentina no tiene pandemia. El virus este ya es pandemia".