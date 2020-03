En Capital se dejará de usar sorbetes y cubiertos plásticos Lunes, 16 de marzo de 2020 Lo fijó una ordenanza aprobada recientemente en el Concejo Deliberante. La legislación se aplicará de manera progresiva en un lapso de 24 meses. Dentro de un año los comercios locales ya no podrán entregar sorbetes, seis meses después le tocará el turno a los vasos descartables y luego serán los platos, cuchillos y tenedores de uso único.







El Concejo Deliberante capitalino aprobó, en su última sesión ordinaria, una ordenanza que busca prohibir de manera progresiva el uso de sorbetes, vasos, platos y cubiertos plásticos de único uso (descartables).



Esta flamante normativa pretende ayudar a proteger el ambiente a través de la reducción del uso de plásticos como forma de contribuir a su cuidado y con ello disminuir la cantidad de basura que se genera en la ciudad.



La prohibición de esos elementos se implementará de manera progresiva, de acuerdo al siguiente cronograma, de modo inmediato a su publicación en boletín oficial: no se permitirá ofrecer o colocar sorbetes, vasos, platos y cubiertos plásticos de un sólo uso a la vista del cliente. A partir de los 12 meses: no se permitirá la utilización, entrega, venta y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso. A partir de los 18 meses: no se permitirá la utilización, entrega, venta y expendio de vasos plásticos de un solo uso. A partir de los 24 meses: no se permite la utilización, entrega, venta y expendio de platos y cubiertos plásticos.



No obstante, aclara la normativa, que quedan exceptuados los productos que de fábrica incluyan sorbetes de plástico adheridos al envase (chocolatadas y alimentos de esa índole).



“El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello es necesario generar políticas públicas que promuevan su protección para las generaciones presentes y venideras”, explica en los considerandos la flamante ordenanza promovida por el edil Juan Braillard Poccard.



Los sorbetes, vasos, platos y cubiertos de plástico están hechos de materiales que pueden tardar hasta mil años en degradarse, perjudicando así al ambiente, provocando el taponamiento de sumideros de agua, contaminando el río y, por ende, afectando la calidad de vida del ser humano.



La autoridad de aplicación encargada del cumplimiento de la presente será la Secretaría de Ambiente en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, o las que en el futuro las reemplacen.



Esta legislación faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a la realización de campañas de información, educación y concientización, mencionando los daños que provoca en el ambiente el desecho de sorbetes, vasos, platos y cubiertos plásticos de un solo uso. Asimismo, y para mayor difusión, el DEM podrá facilitar a los comercios de la ciudad afiches alusivos a la campaña de concientización.



En Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prohibió desde noviembre último la “entrega, uso y expendio” de sorbetes, con el objetivo de “limitar el uso de plásticos” y “reemplazarlos por materiales más sustentables”, informaron autoridades locales, que advirtieron que habrá “severas multas” para quienes no cumplan con la nueva disposición.



La medida alcanza, entre otros lugares, a “hoteles de cuatro y cinco estrellas, shoppings, galerías y centros comerciales a cielo abierto, locales que posean una concurrencia de más de 300 personas por evento y establecimientos de cadenas comerciales”, precisaron. Asimismo, señalaron que los vecinos “podrán denunciar el incumplimiento de esta norma a través del canal de reclamos y solicitudes de la ciudad”. Otras ciudades argentinas que prohibieron el uso del sorbete son Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Mar Chiquita, Mendoza y Ushuaia.



En enero de 2017, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño había resuelto prohibir la “entrega gratuita o venta de bolsas plásticas tipo camiseta” en “hipermercados, supermercados y autoservicios de alimentos y bebidas utilizables para el transporte de mercaderías”, con el fin de “mejorar el ambiente”.