Horóscopo para hoy 16 de marzo 2020 Lunes, 16 de marzo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido.



Amor: Jornada propicia para romper la rutina. Sorprende a tu pareja con un presente, o una salida sorpresa juntos.



Riqueza: Te resultará imposible adelantar tu trabajo para el día de hoy debido a constantes interrupciones e imprevistos. Paciencia.



Bienestar: No subestimes las capacidades de aquellas personas que te rodean. El principal ingrediente de la derrota es el exceso de confianza.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Procura ser la voz de la cordura en un entorno familiar afectado por los nervios y la intolerancia. Fomenta el dialogo entre ellos.



Amor: No hagas promesas de amor que no estas dispuesto a cumplir fielmente. No juegues con los sentimientos de los demás.



Riqueza: Tu cuerpo comenzará a darte señales de que necesitas reorganizar tus horarios. No temas delegar responsabilidades.



Bienestar: Deja tus preocupaciones de lado y procura organizar reuniones con tus amigos para distender las tensiones de una semana difícil.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Será un día con diferentes opciones entre las que elegir. Esto significa que tendrás que ser inteligente y pensar muy bien antes de tomar decisiones.



Amor: Si necesitas de una relación mucho más intensa debes decirlo de forma clara. No puedes vivir sin cumplir tus deseos.



Riqueza: Las decisiones tomadas ahora serán provechosas para tu bolsillo. No confíes en quienes más te halagan, pueden tener una doble intención.



Bienestar: Ten cuidado con la salud. Si sientes demasiada tensión, debes salir a hacer algo de ejercicio al aire libre.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy pueden plantearse conflictos inesperados. Evita reaccionar de forma inadecuada, ya que las disputas pasarán rápidamente.



Amor: Recibirás el toque mágico del afecto. Aprovecha el poder estar con quien deseas en el momento indicado.



Riqueza: Las ganancias en los negocios no serán tan cuantiosas como esperabas. No debes gastar más de lo que tienes.



Bienestar: Tendrás energía demás para los deportes al aire libre Busca preferentemente lugares cercanos al agua.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Que tu ritmo acelerado no aleje estos momentos de paz y tranquilidad que están pasando por tu vida. Paciencia y tolerancia.



Amor: Procura dejar la presión de lado en la pareja. Otorga a tu pareja los tiempos que necesite para alcanzar la confianza.



Riqueza: Asegúrate de dejar tu ambiente laboral en su lugar y disfruta del fin de semana completamente alejado del trabajo.



Bienestar: No te permitas cambiar tus ideales solamente porque su conclusión se vuelve demasiado difícil o trabajosa. El camino al éxito no es el más sencillo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Mantente con temple de acero aunque el negocio se complique. Te amarán y amarás con locura, pero no dejes detalles librados al azar.



Amor: Tu pareja podría ser pura conversación y nada de acción. Presta atención a los detalles de la relación como cumpleaños y fechas importantes.



Riqueza: Contarás con mayor claridad mental y definición en tus proyectos, lo que te permitirá alcanzar lo que deseas, en el corto plazo.



Bienestar: No dejes decaer tu generosidad. Varias personas dependen de ella y tú pareces ser el más idóneo para prodigarla.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Ciertos comentarios sembrarán la duda en tu interior. No comentas tonterías antes de tener mayor información.



Amor: Iniciarás la jornada de hoy con muy buen animo en pareja. Mantenlo durante el día mediante llamadas o mensajes a ella.



Riqueza: Día de grandes satisfacciones en lo laboral. Estarás inspirado, solucionarás los problemas al momento en que estos aparezcan.



Bienestar: Intenta ver los problemas desde distintas perspectivas. Esto te dará una vista más amplia del mismo y te permitirá encontrar la mejor solución.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Saldrán a relucir viejos reproches durante el día de hoy en el hogar. No te dejes llevar por inseguridades tontas.



Amor: Sufrirás una serie de malentendidos con la familia de tu pareja que pondrá cierta tensión en el aire. No temas hablarlo.



Riqueza: Intensos momentos de tensión te tocarán vivir el día de hoy en lo laboral. Conserva la calma y podrás sobrellevarlos.



Bienestar: Te verás imposibilitado de superar ciertos temores que te habitan desde hace mucho tiempo. No busques soluciones rápidas, tomate tu tiempo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Cada uno sabe dónde guarda sus cosas, pero organizarse un poco no vendría mal y ayudaría a superar los problemas de convivencia.



Amor: Recibirás un sin fin de propuestas sentimentales. En principio querrás aceptarlas a todas, pero deberás dejar algunas.



Riqueza: Si no quieres perjudicarte, busca alguien que te asesore bien antes de tomar decisiones en temas judiciales.



Bienestar: Te sorprenderás en el umbral de una nueva vida. No es fácil volver a empezar, pero piensa que puede ser divertido volver a hacer planes.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Corres el peligro de tener algún enfrentamiento serio a causa de un asunto trascendente. Te aguardan pequeños problemas.



Amor: Las relaciones amorosas pasan por un buen momento, aparecen nuevas e interesantes personas que te motivan a conseguir ideales.



Riqueza: Puede que te topes con promesas que no se cumplan. Toma las precauciones necesarias para que esto no afecte tu bolsillo.



Bienestar: Define tu rumbo, de esa manera podrás construir imperios y no te sentirás presionado por el poder de otros. Busca ser tu propio jefe.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Conocerás más en profundidad a una persona que hallarás profundamente atractiva. Jornada de reestructuración laboral.



Amor: Nuevas sensaciones te invadirán al encontrarte con un viejo amor del pasado. Jornada propicia para cenas románticas.



Riqueza: Experimentarás serios problemas con tus herramientas de trabajo durante la jornada de hoy. No pierdas la calma.



Bienestar: Vivirás el inicio de lo que puede ser un amistad de por vida hoy. Deberás ser 100 por ciento honesto con esta persona si pretendes ganar su cariño.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Tendrás que exigirte al máximo si pretendes cumplir con tus obligaciones y compromisos. Abstráete de las distracciones.



Amor: No debes caer presa de la presión que pueda ejercer tu entorno acerca de tus sentimientos hacia tu pareja. Se tu mismo.



Riqueza: Poco a poco lograrás encontrar el ritmo que te llevará al éxito en tu nuevo puesto de trabajo. Avanza paso a paso.



Bienestar: El amor representa uno de los mayores regalos que la vida puede llegar a ofrecerte. Puede llegar a evocar sensaciones inenarrables e irrepetibles.