Racing dio vuelta un partido increíble y venció 4-3 a Aldosivi

Lunes, 16 de marzo de 2020

El Tiburón ganaba 3-1 con goles de Federico Andrada, Nazareno Solís y Federico Gino, pero con dos goles de Matías Rojas, y los restantes de Iván Pillud y el juvenil Carlos Alcaraz en tiempo de descuento, la Academia triunfó 4-3





Racing Club dio vuelta un partido que perdía 3 a 1 a siete minutos del final y se impuso por 4 a 3 a Aldosivi en Mar del Plata, en un estadio mundialista José María Minela que estuvo absolutamente vacío como medida preventiva por la pandemia de coronavirus. De esta manera, el DT de la Academia, Sebastián Beccacece, llegó a su décimo partido al frente del equipo, con seis victorias y cuatro empates. Por eso el festejo enloquecido del técnico cuando el juvenil Carlos Alcaraz (17 años), de cabeza, logró el tanto de la victoria en el sexto minuto adicionado.



El partido correspondiente a la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Superliga tuvo un resultado que Racing no registraba desde hace exactamente nueve años, en marzo de 2011, cuando en el Cilindro de Avellaneda derrotó por 4 a 3 a Olimpo, de Bahía Blanca. Por entonces el técnico era Miguel Ángel Russo. Aldosivi ganaba 2-0 apenas superados los 10 minutos del primer tiempo y logró el 3-1 antes de los 20 del segundo, pero no lo supo sostener y terminó sucumbiendo para comprometerse con el descenso, ya que ahora es el primero que se ubica por encima de los tres equipos que están perdiendo la categoría: Colón, Patronato y Gimnasia y Esgrima La Plata.





Federico Andrada, a los 2 minutos, abrió la cuenta para el conjunto marplatense y nueve después, tras una falla defensiva del visitante, el ex Boca Juniors Nazareno Solís aumentó la diferencia tras una asistencia de Federico Grahl. En el inicio del complemento descontó el paraguayo Matías Rojas para el conjunto visitante, pero a los ocho minutos Federico Gino amplió la ventaja para el dueño de casa.



Sin embargo a los 19 minutos nuevamente Rojas marcó un golazo para poner a los de Avellaneda a tiro del empate. Y a ocho minutos del final el interminable Iván Pillud logró el gol de la igualdad, cuando parecía que todo quedaría en esa paridad. Pero en el sexto minuto de descuento apareció Carlos Jonás Alcaraz, que en el partido de reserva del viernes jugado en Avellaneda también había marcado el tanto de la victoria en el 2-1 sobre el Tiburón, para darle hoy una victoria épica a los de primera división.



Aldosivi: Fabián Assmann; Cain Fara, Leonel Galeano, Nicolás Bazzana y Lucas Villalba; Gastón Gil Romero, Federico Gino, Francisco Grahl y Facundo Bertoglio; Nazareno Solís y Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.



Racing Club: Javier García; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Eugenio Mena y Alexis Soto; Leonel Miranda, Walter Montoya, Matías Zaracho y Matías Rojas; Héctor Fértoli y Jonatan Cristaldo. DT: Sebastián Beccacece.



Estadio: José María Minella (Mar del Plata)



Árbitro: Fernando Rapallini



TV: FOX Sports Premium