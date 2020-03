El jueves saldrá un segundo vuelo de Miami para repatriar argentinos

Lunes, 16 de marzo de 2020

El primero saldrá desde el mismo aeropuerto un día antes. La línea de bandera es la única autorizada para el operativo de retorno de los argentinos que están en los países donde hay infectados por el virus.





Aerolíneas Argentinas, la única empresa que a partir del martes está autorizada a ingresar al país con pasajeros argentinos que provengan de países afectados por el coronavirus, anunció un nuevo vuelo especial para repatriar a quienes están varados en el extranjero. Saldrá el próximo jueves, desde el aeropuerto de Miami, a las 18:40. El vuelo AR1305 llegará al aeropuerto internacional de Ezeiza.



Se trata del segundo vuelo programado por la línea de bandera para la repatriación organizada por el gobierno nacional. El primero saldrá el miércoles en el mismo horario y desde el mismo aeropuerto: Miami. El objetivo es traer a los argentinos que no hayan podido regresar luego del cierre de los vuelos a Europa y los Estados Unidos previsto para el lunes 16.



Los vuelos que forman parte de la operación regular prevista hasta el 17 de marzo inclusive (Madrid, Roma, Miami y Nueva York) se encuentran con una ocupación del 100%.



Tanto la Cancillería argentina como la línea aérea de bandera llevan adelante un trabajo de entrecruzamiento de datos para establecer un registro de la cantidad de argentinos en el exterior y poder así, a través de los consulados en Europa, Estados Unidos y otras zonas de riesgo, establecer prioridades para el retorno de todas las personas al país.



“Este cronograma de vuelos especiales sería imposible de hacer si no fuera por el compromiso absoluto de todos los que trabajan en Aerolíneas Argentinas y de los organismos gubernamentales con los que estamos en permanente dialogo para poder coordinar la acción”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.



La compañía ha dispuesto también un operativo de contingencia con una línea especial vía whatsapp así como también a través de su call center y las oficinas de atención en Europa y los Estados Unidos.



Desde el último viernes a la fecha se atendieron un promedio de 18.000 consultas diarias. Por lo que Aerolíneas Argentinas ha solicitado a quienes tengan reservas tanto de cabotaje como regional e internacional y no tengan que realizar cambios de urgencia no llamar para que la empresa pueda priorizar la atención de las personas con vuelos desde Europa y los Estados Unidos.



Aerolíneas cuenta en la actualidad con una flota de 10 aviones del modelo Airbus 330-200 con capacidad para 270 pasajeros, los cuales una vez se realice la suspensión temporaria de todos los vuelos internacionales dispuesta por el DNU firmado por el presidente de la Nación estarán al servicio exclusivo de los vuelos especiales que la compañía tiene previsto realizar.



La Cancillería, por medio de información que les está pidiendo a sus consulados, está recopilando los casos prioritarios para repatriar a aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad o estén dentro de los grupos de riesgo. Esos casos son remitidos a Aerolíneas Argentinas, que les da prioridad en sus vuelos para que puedan ser los primeros en regresar.



El jueves el Gobierno suspendió todos los vuelos internacionales procedentes de los países afectados por el coronavirus: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Estados Unidos y todos los países de Europa. En cadena nacional, el presidente Alberto Fernández se refirió a la restricción y aseguró que “se implementarán medidas para facilitar el regreso desde dichos países de los residentes en la Argentina”.