Garay tiene coronavirus y es el segundo jugador argentino afectado

Domingo, 15 de marzo de 2020

El defensor central con pasado en la Selección comunicó que posee el virus Covid-19. Germán Pezzella es el otro defensor que también se encuentra en reposo





El mundo del deporte se paralizó desde que la pandemia de coronavirus comenzó a expandirse por gran parte del planeta. Las grandes ligas de los deportes más relevantes del mundo dispusieron poner una pausa en la actividad, a la espera de ver cómo avanza la propagación del COVID-19.



El fenómeno que surgió en Asia se extendió con velocidad por Europa y en España Ezequiel Garay, defensor del Valencia, anunció en su cuenta de Instagram que padece la enfermedad que paraliza al mundo.



“Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado”, escribió el central con pasado en la Selección.



De inmediato, su esposa, Tamara Gorro, le respondió por la misma vía con un mensaje de apoyo: “Con positividad mi amor, lo que más me fastidia es que te voy a echar de menos estando juntos en casa”.







El rosarino es el segundo futbolista argentino afectado por la pandemia, ya que el sábado Germán Pezzella comunicó que también se encuentra en reposo y aislado porque sus análisis arrojaron un resultado positivo.



Garay, surgido de Newell’s, emigró hacia España en 2006 para sumarse al Racing de Santander. Sus buenas actuaciones en el combinado de Cantabria lo llevaron al Real Madrid, donde permaneció durante dos temporadas. Sin mucho protagonismo en el Merengue, el defensor continuó su carrera en el Benfica y el Zenit de San Petersburgo, antes de volver al país ibérico para incorporarse al Valencia.



Durante sus mejores años, el central cosechó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín y fue campeón del mundo Sub 20 en la edición que organizó Holanda en 2005. Dos años antes se había subido al podio (tercer lugar) en el Mundial Sub 17 y también fue parte del equipo que se quedó en las puertas de la gloria en Brasil 2014 y la Copa América que se disputó en Chile en 2015.