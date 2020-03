River no abrió las puertas y se suspendió su partido Sábado, 14 de marzo de 2020 El equipo millonario había anticipado anoche que no se presentaría a jugar el partido de la Copa de la Superliga y cerró todas sus instalaciones poniendo en cuarentena a los jugadores.





Tal como lo había anunciado el viernes en un comunicado, River Plate no se presentó este sábado para el encuentro inaugural de la Copa Superliga ante Atlético Tucumán “por razones de fuerza mayor”.



El juez de dicho partido, Germán Delfino, concurrió a las instalaciones del Monumental junto al resto de la delegación arbitral y a la escribana pública nacional Marisa Galarza, y dejó constancia de la imposibilidad de ingresar a la cancha para desempeñar sus funciones.



Frente a la decisión, el equipo conducido por Marcelo Gallardo se expone a que le den por perdidos los puntos de su primer encuentro de fase de grupos de Copa Superliga, ya que tanto AFA como Superliga decidieron que se dispute íntegramente la jornada a puerta cerrada.