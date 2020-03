Balearon al abogado que defendió al ex intendente de Itatí Sábado, 14 de marzo de 2020 Ocurrió en Buenos Aires y el letrado dio a conocer sus sospechas sobre los autores del atentado.



Mientras transitaba por Villa Madero, en el partido de La Matanza, anoche fue baleado el auto del abogado Roberto Herrera, defensor del ex intendente de Itatí, Roger Terán, cuando se instruyó la causa judicial del Operativo Sapucay, informaron este sábado medios metropolitanos.



Herrera, quien también patrocina al ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y a Leonardo Fariña, en el juicio de la ruta del dinero K, sufrió el ataque luego de que una moto, en la que viajaban dos personas, lo interceptó y le disparó al vehículo, luego de amenazarlo.



El atacante le gritó: "¡Ojo! con lo que vas a hablar de Lázaro Báez!", en una velada amenaza que luego completó con el tiro al automóvil. Tras el ataque, la moto se detuvo y el acompañante descendió y levantó el casquillo, para no dejar rastros.



Así lo indica hoy el diario La Nació, que especificó que el disparo dio en el guardabarro del auto que conducía Herrera, quien viajaba solo.







El abogado Herrera circulaba por la calle Iriarte, entre Deheza y Talcahuano, y durante la mañana del viernes había radicado una denuncia en el Tribunal Oral N° 4, que sustancia el juicio por la ruta del dinero K, por amenazas telefónicas que habían llegado a su estudio.



El diálogo con LA NACION , Herrera confirmó el ataque y atribuyó las amenazas a la defensa de Lázaro Báez en el juicio que lleva adelante el citado tribunal. El miércoles próximo se reanudarán las audiencias y dentro de pocas semanas le corresponderá presentar el alegato de Fariña, su defendido.