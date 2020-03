Valdés: “Vamos a invertir en educación como nunca antes en la provincia”

Viernes, 13 de marzo de 2020

El gobernador Gustavo Valdés aseguró que “vamos a invertir en educación, como nunca antes en la provincia”, mientras cumplía una intensa jornada de inauguraciones en establecimientos educativos de la ciudad de Mercedes, donde ratificó el inicio de 400 obras de este tipo durante el año.



Junto al intendente anfitrión, Daniel Caram y gran acompañamiento de la comunidad local, el mandatario provincial habilitó en la ocasión un nuevo edificio escolar y tres obras más de ampliaciones y refacciones, además de entregar 100 viviendas.



La agenda de Valdés en Mercedes, comenzó este jueves inaugurando el nuevo edificio del Colegio Secundario del barrio Sociedad Rural. "Estamos aquí entregando esta maravilla, que es de toda la comunidad educativa", dijo el Mandatario en el acto que comenzó a las 9. El flamante establecimiento cuenta con seis aulas, hall de acceso, sector de gobierno, salón de usos múltiples, cocina, centro de recursos multimediales y pedagógicos, baños, depósito, galería cubierta y patio de formación.



El intendente local le brindó allí, ante los presentes, las gracias al Gobierno de la Provincia por la realización del edificio y consideró que “estás aulas no solo prestarán un servicio educativo sino también comunitario”. Valdés resaltó luego que esta obra es una de las primeras escuelas que se decidió iniciar con su gestión, valorando la anterior Gobierno nacional, al decir que “fue gracias a la decisión de invertir recursos asignados por Nación en educación”.



No obstante al cambio de Gobierno nacional, el mandatario provincial aseguró seguidamente que “vamos a invertir en educación como nunca antes en la provincia”, detallando que en Mercedes se trabajará en las escuelas primarias 82, 83, 84, 85, 472, 578 y “Provincia de San Juan”, además del JIN 48.



“También estamos poniendo en valor las escuelas normales, que a lo largo de la historia nos dio edificios emblemáticos”, comentó después, detallando que son 25 en toda la provincia que se suman a otros 400 establecimientos con obras a lo largo del presente año.



La jornada de Valdés prosiguió en Mercedes este jueves inaugurando las obras de ampliación y refacción del Jardín de Infantes Nucleado (JIN) N°9 y de la Escuela N°83 "José Manuel Estrada" y las obras de refacción pertenecientes a la segunda etapa del Instituto Superior de Formación Docente (IFSD) "Mercedes".



En la Escuela N°83 se realizaron trabajos de demolición y retiro, picados de revoques y revestimientos, refacción de instalaciones eléctricas, cielo raso y de cubiertas, revoques, desagües pluviales y pintura integral. En tanto en el JIN se construyeron dos salas con sus respectivos baños. En la oportunidad, el Gobernador volvió a ratificar que “venimos a invertir para que la educación vuelva a tener estructura edilicia en condiciones”, garantizando, a su vez, a los distintos directivos el apoyo permanente del Gobierno provincial en base a las distintas inquietudes.



Seguidamente, en la refacción perteneciente a la segunda etapa (IFSD) "Mercedes, el Gobierno provincial intervino a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) en el Pabellón 5, aunque el Mandatario se comprometió a continuar con las próximas etapas hasta finalizar, beneficiando así principalmente a los 1200 estudiantes que concurren diariamente.



“Es la segunda vez que estamos en este lugar con realizaciones, nos habíamos comprometido a seguir adelante, porque el reclamo era que no paremos esta obra y efectivamente no la estamos parando”, dijo ante los docentes y alumnos del instituto y se comprometió a “seguir adelante con todas las etapas hasta culminar con el recupero de este hermoso edificio”.



Finalmente, para cerrar su estadía de este jueves en Mercedes, Valdés entregó 100 viviendas en el barrio Sagrada Familia en un acto que tuvo lugar a las 17,30. Allí anunció además la construcción de 100 casas más para la localidad, expresando que el Estado provincial las construye, pero que son las familias las encargadas de "formar un hogar" e instó así a los vecinos a cumplir con el pago de las cuotas, para que más personas puedan acceder a un “techo digno”.







