La inflación de febrero fue de 2% y acumuló 50,3% en los últimos meses

Viernes, 13 de marzo de 2020

El Indec dio a conocer la cifra del segundo mes del año. En el rubro Alimentos y bebidas, el incremento alcanzó el 2,7%.





El Indec finalmente confirmó lo que en el Gobierno ya anticipaban desde mediados del mes pasado. La inflación de febrero se ubicó en 2% y fue la menor en los últimos dos años, un dato positivo para la administración de Alberto Fernández en medio de una gran inestabilidad e incertidumbre económica que se agravó por efecto del coronavirus.



Las cifras dadas a conocer hoy muestran que los precios subieron 50,3% respecto del mismo mes del año pasado y acumulan en lo que va del año una suba de 4,3%. De esta manera, y si bien en marzo la inflación se ubicaría por encima de 2%, la expectativa es que no supere el 2,5%, lo que le permite proyectar al Gobierno una inflación para el primer trimestre del año bastante inferior al 10%. La pregunta es si esta tendencia de fuerte desaceleración podrá sostenerse el resto del año, con tarifas y combustibles que deberían actualizarse y un tipo de cambio que comenzó a moverse.



De acuerdo con el organismo estadístico, la suba generalizada de precios fue la más baja de los últimos dos años. En enero de 2018, la cifra había ascendido a 1,8%, pero luego la inflación comenzó a acelerarse y mucho más aún a partir del segundo semestre de ese año, con las sucesivas devaluaciones. Fue en septiembre de 2018 cuando el IPC registró la mayor suba de los últimos años, con 6,5 por ciento.



Los bienes subieron 2,2%, en tanto que los servicios registraron un incremento de 1,7% mensual. En cuanto a la inflación núcleo, que mide la variación de los precios que no son estacionales ni regulados, se ubicó en 2,4% respecto de enero.



Dentro de los rubros que componen el índice, alimentos y bebidas también mostró una fuerte desaceleración, que no se había registrado durante enero -pese a que el índice general fue de 2,3%- debido al reestablecimiento parcial del IVA ese mes. Pero en febrero este rubro subió 2,7% respecto de enero, según el Indec. Tuvieron especial incidencia algunos alimentos estacionales, como las frutas y las verduras.



Alimentos y bebidas fue uno de los segmentos con mayores aumentos, junto a Restaurantes y hoteles, que subió 3,1%. Entre los rubros que menos subieron, se destacan Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con 0,6%, y Salud, con 0,4%. En este último caso, la menor variación se registró a partir del acuerdo gubernamental con la industria farmacéutica y la estabilidad de precios de las prepagas, que se mantuvieron durante gran parte de febrero.



De todos modos, los alimentos siguen subiendo más que el promedio general y eso genera preocupación en el Gobierno. La secretaría de Comercio Interior, que dirige Paula Español, sigue muy de cerca la evolución de estos precios y con algunos productos, como es el caso del azúcar, está habiendo intensas negociaciones para lograr una reducción de su valor en góndola.



Las consultoras privadas que miden precios reflejaron en sus informes cifras para febrero inferiores al 2%. En el caso de Elypsis, el número general ascendió a 1,7%, con alimentos y bebidas en 2,1%, impulsado por un fuerte arrastre de enero. “Las tarifas de servicios públicos fueron el principal ancla nominal, mientras que el tipo de cambio mayorista, a diferencia de los meses anteriores, mostró un aumento del 3% respecto del mes anterior”, dice el informe de la consultora.



Según Elypsis, “sólo el 3% de los 50.044 productos relevados subieron de precio en cuarta semana de febrero”. “También observamos una mayor estabilidad de precios en la mayoría de los bienes, ya que el 96% se mantuvo sin cambios (este ratio es el mayor en lo que va del año)”, agregó.



A su vez, de acuerdo con el IPC GBA que realiza Ferreres & Asociados, la inflación de febrero fue de 1,9% mensual y registró un crecimiento interanual de 52,7%. En tanto, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,5%, lo que marcó una suba interanual del 53,2 por ciento.



Para esta consultora, Educación lideró las subas de febrero, con un alza de 3,7% mensual producto de aumentos en las matrículas de servicios educativos. Asimismo, Transporte y comunicaciones creció 2,9% mensual, explicado principalmente por el incremento en la bajada de bandera de los taxis porteños y algunas subas en los precios de vehículos; e Indumentaria también registró una suba por encima del promedio general, ya que subió 2,5% respecto de enero.