FIFA anunció la postergación del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas

Jueves, 12 de marzo de 2020

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebo) había hecho el pedido el miércoles para los partidos que se iban a disputar los próximos 26 y 31 de marzo





Este jueves, la FIFA dio lugar a pedido de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de suspender las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas que debían disputarse en marzo. A través de un comunicado firmado por la secretaria general, Fatma Samoura, la casa madre del fútbol mundial confirmó la postergación del comienzo del certamen.



“Como seguimiento y tras una evaluación interna de la situación, la FIFA ha decidido posponer los partidos de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, previstos para la próximo ventana de partidos del 23 al 31 de marzo del corriente”, señala el escrito que no especifica cuándo se recuperarán ambas jornadas.



En diciembre del año pasado, en un evento que se realizó en el hotel Bourbon de la ciudad de Luque, cercano a la sede de la entidad en Asunción, la Confederación Sudamericana de Fútbol realizó el sorteo de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar, certamen que se celebrará entre noviembre y diciembre de 2022.



En aquella ocasión se había fijado que a fines de marzo, el próximo 26 y 31, se disputarían las primeras dos fechas de la clasificatoria, pero finalmente la Conmebol decidió postergar el inicio de las Eliminatorias debido a la situación epidemiológica que vive gran parte del mundo con el coronavirus, y que también repercute en los diferentes países del continente.



De esta forma, la actividad se retomaría en la doble fecha de septiembre, aunque no está confirmado si allí se jugarán los partidos postergados o el campeonato iniciará con las jornadas 3 y 4.



En el fixture que había sorteado Conmebol a fines de 2019 se había definido que en cada una de las fecha FIFA se iban a disputar dos partidos para llegar al número final de 18 jornadas. En 2020, la intención era que las fechas de disputa para las 10 selecciones sudamericana fuera en marzo, septiembre, octubre y noviembre. En tanto, para el 2021, se había estipulado las siguientes dobles jornadas en los meses de marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre. Este calendario se verá modificado.



La medida es similar a la que tomaron la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hace algunos días, cuando se decidió posponer los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 de marzo y junio debido al brote de coronavirus.



A su vez, la Conmebol anunció la cancelación de la actividad de la Copa Libertadores en la semana del 15 al 21 de marzo, es decir, que los compromisos se retomarían en abril.



Los partidos suspendidos son:



Fecha 1



Paraguay vs Perú



Uruguay vs Chile



Argentina vs Ecuador



Colombia vs Venezuela



Brasil vs Bolivia



Fecha 2



Bolivia vs Argentina



Ecuador vs Uruguay



Venezuela vs Paraguay



Chile vs Colombia



Perú vs Brasil