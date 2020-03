El 19 se realizará una audiencia clave en el Caso Fernando

Jueves, 12 de marzo de 2020

Tras el encuentro con los jueces de la cámara se podrían modificar o confirmar las prisiones preventivas de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.





La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores fijó para el 19 de marzo una audiencia oral clave luego de la cual se definirá si se confirman o modifican las prisiones preventivas de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.



La audiencia será a las 11 en la Sala I de la Cámara, que funciona en el primer piso del edificio judicial de la calle Belgrano 141, en Dolores.



Al contrario de como ocurrió con la primera audiencia del caso, cuando el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, pidió no transmitirla para resguardar la privacidad de sus defendidos, los camaristas Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone autorizaron la televisación de la misma por parte de un canal local.



De hecho fue Tomei quien pidió la presencia de la cámara del canal que se emite en Villa Gesell.



Por ahora ocho de los 10 rugbiers de Zárate acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa siguen alojados en el penal de Dolores mientras que dos de ellos, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, fueron liberados porque hasta el momento la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, no consideró que haya pruebas suficientes para vincularlos al crimen.



Sólo dos de los rugbiers, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, están acusados como coautores del crimen mientras que el resto de sus compañeros fueron considerados "partícipes necesarios" de la fatal golpiza ocurrida el 18 de enero frente a la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.



El 14 de febrero pasado dictó el juez Mancinelli para Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) por el "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Fernando y por las "lesiones" que sufrieron sus amigos.



Los acusados por el brutal crimen en Villa Gesell tendrán que presentarse ante la Cámara el 19 de marzo, tras lo cual los jueces de la Sala I decidirán si les otorgarán o no el beneficio de la prisión domiciliaria a los acusados.



Mientras tanto el juez Mancinelli recibió los informes de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que indican que los domicilios propuestos por los imputados son aptos para un eventual arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pero una fuente judicial aclaró que "no significa que se les vaya a otorgar el beneficio".



De hecho, el juez de Garantías todavía espera los informes socioambientales de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Zárate-Campana para saber quiénes viven en los domicilios de cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, qué dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.



"Que la casa sea apta no significa que se les vaya a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria. Aún hay muchos informes pendientes a evaluar para adoptar una decisión", explicó la fuente judicial.



El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió a las 4.40 del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell. El joven de 19 años fue atacado a patadas y trompadas por varias personas, y una autopsia demostró que murió por una hemorragia en el cerebro.



Unas horas después del ataque la policía bonaerense tocó la puerta de la casa que habían alquilado los agresores: había videos de las cámaras de seguridad y de celulares, posteos en redes sociales y testigos que los incriminaban.