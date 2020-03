Real Madrid en cuarentena tras confirmarse un caso de coronavirus Jueves, 12 de marzo de 2020 Los jugadores del Real Madrid de fútbol y básquet están en cuarentena tras confirmarse un positivo por coronavirus de uno de sus jugadores, por lo que no podrán disputar sus partidos de la Liga de Campeones frente al Manchester City.



Un jugador de baloncesto del Real Madrid dio positivo en el control médico realizado en la mañana del jueves por los médicos madridistas. Inmediatamente, los jugadores abandonaron la ciudad deportiva de Valdebebas donde el equipo de fútbol a entrenarse.



En el Madrid juegan Facundo Campazzo, Nicolás Lapprovittola y Gabriel Deck, quienes deberán permanecer aislados. La Fiba ya anunció la suspensión de toda competición en Europa, tanto la ACB como al Euroliga. También la Liga de fútbol de España anunció que parará por dos semanas.



"El Real Madrid C. F. comunica que un jugador de nuestro primer equipo de baloncesto ha dado positivo tras las pruebas realizadas de coronavirus COVID-19. Desde este momento se ha efectuado la recomendación de permanecer en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de fútbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid.



Asimismo, se ha decidido cerrar las instalaciones de nuestra ciudad deportiva y se recomienda también que permanezca en cuarentena todo el personal del Real Madrid que presta sus servicios en la Ciudad Real Madrid. Los partidos que estaban previstos para hoy y mañana, correspondientes a la Euroliga de baloncesto y LaLiga de fútbol, no se disputarán".



