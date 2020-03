LAs delegaciones móviles llegaron al barrio Fray José de la Quintana

Jueves, 12 de marzo de 2020

Fue a través del programa de Delegaciones Móviles, que se presentó este miércoles por la mañana junto a Mascotas Saludables en la plaza Malvinas Argentinas. El operativo integral incluyó prestaciones sanitarias, de servicios, colocación de vacunas antirrábicas, desparastiaciones y esterilizaciones a animales domésticos.





Numerosos vecinos del barrio Fray José de la Quintana y sectores aledaños aprovecharon este miércoles por la mañana la presentación del programa Delegaciones Móviles, junto a Mascotas Saludables, que llevaron adelante organismos municipales y provinciales en la plaza Malvinas Argentinas, ubicada en la intersección de las avenidas Frondizi y Cangallo.



El viceintendente, Emilio Lanari, participó del operativo y no dudó a la hora de colaborar con sus colegas médicos para dar respuesta a un grupo de madres que necesitaban completar fichas de salud escolares.

Lanari valoró este tipo de operativos, “porque nos permite tomar contacto directo con los vecinos, de conocer sus requerimientos. Estuvimos hablando con muchos de ellos del dengue, de las medidas de prevención, qué hacer, cómo y dónde consultar, y vimos que todos están muy bien informados”, se alegró.



“Estamos llenando en estos momentos los certificados de salud que requieren las instituciones escolares, ya que la capacidad de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), con tantos alumnos que necesitan hacer el trámite están desbordados. Lo mismo pasó aquí, y como uno de los doctores iba a llegar un poco más tarde, me sumé también al operativo, así que viviendo una experiencia enriquecedora”, contó Lanari.



El vicejefe comunal agregó que al llenar las fichas no se pudo apartar de su rol de médico. “Al tomar contacto con la gente, de paso estuve viendo cómo estaban de salud. Si bien mi especialidad no es la pediatría, fue un gusto hacer certificados y revisar a los chicos. Me encontré que la mayoría que estaban sanos, saludables, sin sobrepeso ni mayores complicaciones, y con calendario de vacunación completa, lo cual nos pone muy contentos, porque quiere decir que estamos haciendo la tarea que corresponde”.



Lourdes, una vecina del San Roque que se acercó al lugar aclaró, "vine hasta acá para que me hagan la ficha médica de los chicos para la Escuela, la Sube escolar, y también se vacunaron. Yo estoy embarazada, con fecha cercana para tener, así que ya estoy tranquila porque gracias a Dios pude hacer todos los trámites. La atención es muy buena, espero que sigan así porque a nosotros nos facilita mucho esto de que se pueda hacer todo en un solo lugar".



Por su parte el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano al recorrer el operativo señaló, “son cientos de familias las que se ven beneficiadas, tanto del Quintana como de los barrios aledaños con este operativo, en un esfuerzo que hacemos en conjunto la Provincia y la Municipalidad para estar cerca de la gente, y en nuestro caso, como funcionarios, para venir, escuchar y también dar respuestas a los vecinos”.



El funcionario contó que el programa “cuenta con todos los servicios gratuitos, tanto en cuestiones de salud, como otros como huerta comunitaria, garrafa social, trámites de la tarjeta Sube, mascotas, los vecinos ya conocen estos operativos, que lo venimos haciendo desde el 2018; lo que vamos buscando es agregarle más servicios permanentemente”, explicó.



EL OPERATIVO



El operativo, articulado por la Secretaría de Coordinación de Gobierno municipal, comprendió atención médica integral en materia de salud, realizándose actualizaciones de esquemas de vacunación, controles de peso y talla para niños, glucemia y presión arterial para adultos.

Además, los vecinos del sector y zonas aledañas pudieron llevar adelante trámites inherentes al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), y desde la Oficina de Empleo se asesoró a jóvenes y adultos para la confección e impresión de currículum.

También hubo puestos de venta de garrafa social, confección de DNI por parte del Registro de las Personas y servicio de Asesoría Legal. A la vez, el Instituto de Previsión Social (IPS) dijo presente con personal que asesoró sobre trámites inherentes al área, el Ministerio de Seguridad explicó a los vecinos acerca del Sistema de Alarma Vecinal (SAV), mientras que también estuvo presente el programa comunal Ñande Huerta y de Comisiones Vecinales, entre otros servicios.