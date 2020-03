Las clases no se suspenden pero hay "una evaluación permanente" Jueves, 12 de marzo de 2020 Susana Benítez, ministra de Educación de Corrientes, se refirió a la continuidad de las clases en referencia a la pandemia del coronavirus que azota el país y aseguró que las clases no están suspendida aunque remarcó: “Las clases están en evaluación permanente y los padres deben esperar la confirmación oficial”.



“Sin salud no hay educación, por eso estamos atentos y estamos evaluando momento a momento la realidad”, destacó Benítez y agregó: “Las clases no están suspendidas y su continuidad sigue en evaluación permanente”. "Las primeras medidas son las suspensión de los eventos de encuentro masivos y de actividades extracurriculares", recordó la ministra y afirmó que "comunicaremos oportunamente según los consejos y sugerencias de Salud Pública".



"Hay que estar atento a las informaciones oficiales, desde las escuelas estamos trabajando en las normas preventivas", señaló Benítez y solicitó a los padres y a toda la comunidad "ser responsables" y concluyó sosteniendo: "Todos debemos seguir las instrucciones de los especialistas".