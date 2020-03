Horóscopo para hoy 12 de marzo 2020 Jueves, 12 de marzo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu día está lleno de diversión, alegría y popularidad. Te ofrecerán nuevos trabajos sin que hagas mucho esfuerzo por obtenerlos.



Amor: Si mantienes relaciones paralelas, sé muy prudente y revisa cada movimiento, pueden aparecer infidencias de terceros.



Riqueza: Lograrás imponer un nuevo código en el ámbito laboral y, casi sin darte cuenta, obtendrás importantes beneficios económicos.



Bienestar: Si no sabes hacia dónde quieres llegar, difícilmente llegarás. No vayas a la deriva por la vida, detente y examina con qué y con quiénes cuentas.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tus colegas confiarán en tus opiniones, aunque tus competidores intentarán hacerte sombra. Igualmente avanzarás hacia lo que deseas.



Amor: Tienes la habilidad de limar asperezas gracias a tu aptitud para acomodarte al otro. Habla y deshace los malos entendidos.



Riqueza: Tus planes financieros o profesionales al fin están dando frutos. Te inclinas a involucrarte en una causa perdida.



Bienestar: No te conformes con lo que crees que tienes y con lo que crees que eres. Los límites te los pones y te los quitas tú mismo, así que, ánimo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No todas las victorias se dan mediante la encarnizada batalla. Algunas se ganan de manera estratégica. Usa bien tus cartas.



Amor: Hoy, finalmente, lograrás entender ciertas actitudes de tu pareja. Inicia un diálogo con ella para discutir sobre esto.



Riqueza: Sentirás que las ideas se agotan de a poco y no verás solución alguna. Relájate, que esto será sólo durante el día de hoy.



Bienestar: Te costará trabajo aceptar ciertas revelaciones que has tenido recientemente. Existen ciertos factores sobre los cuales no tendrás control absoluto.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Inconvenientes inesperados en el área laboral y emocional harán de hoy un día complicado de principio a fin. Prepárate.



Amor: Día muy positivo a nivel sentimental. Lograrás llegar a acuerdos con tu pareja que de a poco traerán paz nuevamente.



Riqueza: Hoy te mostrarás meticuloso y ordenado, y tendrás toda la predisposición para adelantar aquellos trabajos atrasados.



Bienestar: No te resignes a ciertos cambios sin dar todo lo que tengas para evitarlos. El destino solo da una orientación, tu eres responsable por tu futuro.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Romper con las estructuras y ser flexible harán que hoy seas libre y feliz. Y cumplir deseos que se dejaron de lado, te reconfortará.



Amor: Perspectivas favorables de que entre las personas que ya conoces surja un sentimiento especial, estable y duradero.



Riqueza: Una buena racha aumentará tu nivel de vida y salvará tu prestigio ligado a lo profesional. Tienes que saber aprovecharla.



Bienestar: Te ocuparás seriamente de tu salud, tendrás ganas de cuidar tu alma tanto como tu cuerpo, intentando nuevas vías de autoayuda.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Las relaciones humanas contribuirán, especialmente en el atardecer, a lograr una estabilidad emocional con tus amigos íntimos.



Amor: Esfuérzate en consolidar las relaciones de amistad y amor, porque pueden presentarse pequeñas diferencias a superar. Período intenso.



Riqueza: Si tienes en mente un proyecto que te atemoriza, es un buen día para plasmarlo. Estarás en condiciones de lograr un excelente plan.



Bienestar: Cuida tus piernas mientras hagas alguno de esos deportes fuertes que sueles hacer. Puede que te dobles mal alguna extremidad.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: La suerte te dara frutos a corto plazo, tanto en el amor y como en la amistad. Florecen tus esperanzas, excelentes oportunidades para ser feliz.



Amor: Tendrás una bonita relación amorosa y amplias expectativas de ver realizados tus anhelos. Actúa con discreción y cuídate.



Riqueza: Lo tienes todo a tu favor para mejorar económicamente. Para conseguir tus objetivos recuerda que es fundamental juntar talento y trabajo.



Bienestar: Añade unos cursos de relajación para aprender a desconectarte cuando lo necesites. Te sentirás mucho mejor si tomas las cosas con calma.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Una persona de tu entorno familiar te ayudará en la vida social, el trabajo, el amor y los estudios. Mejor imposible, aprovecha la oportunidad.



Amor: No es conveniente que las personas de tu ambiente laboral sepan de tus relaciones afectivas. Debes ser prudente para enfrentar las envidias.



Riqueza: Se te abriran nuevas puertas económicas, sólo tienes que tener el tacto justo para usarlas en el momento oportuno. Abre tus ojos.



Bienestar: Cuando faltan apoyos favorables se potencian las aflicciones que están latentes. Debes ser precavido y no meterte en aventuras que no puedas resolver.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: El destino dará un giro afortunado a tu favor durante la jornada de hoy. Utiliza tus encantos al máximo y verás resultados.



Amor: Que tus elecciones del pasado no afecten tu futuro. Aprende a dejar detrás de ti lo que ya fue, no le des lugar en el ahora.



Riqueza: Las condiciones climáticas de hoy tendrán un serio impacto en la forma en la que desarrollarás tu trabajo. Prudencia.



Bienestar: Organizarás reuniones con amigos durante el fin de semana. Aprovecha este momento para relajar las tensiones de una semana complicada.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Deja de lado tu tendencia de entrar a la defensiva cuando son cuestionadas tus habilidades o desempeño. Mantente abierto.



Amor: Celos infundados podrían ocasionarte dificultades innecesarias durante la jornada de hoy. Controla tu impulsos.



Riqueza: No podrás avanzar en la vida si no resignas ciertos lujos y comodidades. Deberás madurar si pretendes llegar a la cima.



Bienestar: Tu búsqueda de continua atención es un claro indicio de una autoestima baja. Debes dejar de depender de la aprobación de los demás para reconfortarte.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Si hasta ahora pensaste que tu vida no tienes sabor, esto se acabó. Podrás realizar alguna aventura que le ponga pimienta a tu vida.



Amor: Vivirás momentos muy agradables y apasionados junto a la persona que amas. Necesitas un momento sólo para ustedes dos.



Riqueza: Dependerás de los otros en toda transacción comercial que lleves a cabo. Algunos se sentirán en inferioridad de condiciones.



Bienestar: Aunque a veces los demás te resulten una pesada carga de la que preferirías liberarte, recuerda que necesitas muchas veces una voz de aliento.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anteriormente. No protestes, aprende de ellos para así no repetirlos.



Amor: No temas mostrarte interesado por el estado anímico de tu pareja. Esto no te hace ver débil o disminuido en cualquier forma.



Riqueza: Existen situaciones en las que no puedes dejar detalles librados al azar. Pon más cuidado en tus obligaciones.



Bienestar: Es difícil cambiar ciertos hábitos que están profundamente arraigados a nuestra personalidad. Solo la voluntad férrea te ayudará en la tarea.