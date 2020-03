Prohíben concentraciones públicas por dengue y coronavirus en Corrientes

Jueves, 12 de marzo de 2020

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, en conferencia de prensa enfatizó que “decidimos declarar la emergencia para la lucha contra el dengue para Capital y la vera del límite con el Paraguay", agregando que “también tomamos medidas preventivas respecto del coronavirus, y estamos prohibiendo la concentración de personas en Capital”.



El médico especialista Fabián Plano, presente en la mesa, detalló que “por dengue hay alrededor de 400 casos confirmados y por coronavirus son 11 casos que están en aislamiento domiciliario, con estrecho control, y sumo cuidado, pero ninguno confirmado”.



“Decidimos declarar la emergencia para Capital y la vera del límite con el Paraguay para luchar contra el dengue y tomamos también medidas preventivas respecto del coronavirus por lo que en ese contexto estamos prohibiendo la concentración de personas en la Capital”, explicó el primer mandatario.



Enfatizó que “a la brevedad vamos a estar sacando los decretos correspondientes y pedimos adhesión a otros poderes del Estado para que dispongan similares medidas”.



En este sentido , por decreto Nº507/20 el gobernador, formalizo la medida. “Declaramos la emergencia en la lucha contra el Dengue y el Coronavirus, prohibiendo la concentración de personas y espectáculos en #Capital, #Riachuelo, #SantaAna, #Itatí, #SanCosme, #RamadaPaso, #Ituzaingó, #ItáIbaté, #PasoDeLaPatria, #Empedrado y #SanLuis”, resolvió.





Agregó que “por otro lado tomamos la decisión de que todos los días, a las 9 de la mañana, brindaremos un parte y brindaremos un espacio así para que la prensa pueda acceder la información que requiere y así la ciudadanía sepa exactamente qué está pasando y no se genere un pánico sin fundamentos”.



Valdés , respecto de los suspensión de los espectáculos, indicó que “la medida abarca eventos deportivos, culturales, extracurriculares… reuniones de toda actividad”, agregando en cuanto al dictado de las clases que “estas continúan con normalidad, aunque las extra curriculares que impliquen concentración de personas las estamos suspendiendo, hasta que el ministerio lo disponga.



Coronavirus



En cuanto al funcionamiento de los hospitales señaló que “uno puede consultar en cualquier hospital público”, enfatizando no obstante que “el hospital Llano es el lugar de concentración para la cuestión del coronavirus”.



Respecto a este virus que está considerado una pandemia mundial, subrayó que “hay casos en observación de coronavirus, por ahora son 11 casos “, indicado además que “de dengue el numero está en alrededor de 400 casos confirmados”.



Por su parte el médico especialista, Fabián Plano indicó “los 11 casos de Coronavirus están en aislamiento domiciliario, con estrecho control y sumo cuidado”, aclarando que “no hay ningún caso confirmado positivo”.



Al respecto manifestó que “en tres o cuatro días esteremos confirmando si son positivos o no”, insistiendo en que “por coronavirus no tenemos casos sospechosos, tenemos 11 casos aislados preventivamente”.



Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo agregó que “son adultos jóvenes los 11 casos aislados de coronavirus”.



En cuanto al Dengue sostuvo que “en la actualidad existen 400 casos de dengue confirmados y se espera que estos números se incrementen entre 20 o 30 casos por día”.