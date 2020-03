River goleó 8 a 0 a Binacional de Perú

River vapuleó a Binacional de Perú en un Monumental a puertas cerradas por 8 a 0, con un fútbol de alto vuelo para recuperarse en la Copa Libertadores, luego del duro golpe sufrido el sábado pasado cuando perdió la Superliga.





Milton Casco, Rafael Borré, Jorge Carrascal, Ignacio Fernández (2), Robert Rojas, Paulo Díaz y Matías Suárez fueron los goleadores en un partido correspondiente al grupo D del máximo certamen continental.



Inclusive, la diferencia pudo haber sido más grande, ya que el elenco 'millonario' desperdició dos tiros penales en la primera etapa, con sendas ejecuciones de Nicolás De la Cruz (atajó Raúl Fernández) e Ignacio Fernández (reventó el travesaño) que no fueron certeras, cuando el partido estaba 0-0.



Entre River y Binacional no hubo equivalencias. El equipo de Marcelo Gallardo fue superior de principio a fin porque a su acostumbrado buen funcionamiento le agregó la cuota goleadora que le faltó en las dos últimas fechas de la Superliga y lo despojaron del título.



Más allá de los goles, la noche no fue sencilla para River en el inicio. El campo de juego, cubierto de agua por una lluvia incesante desde las primeras horas del día, amenazó con conspirar sobre las ideas del 'Millonario'







River se plantó en terreno rival desde el inicio y Binacional nunca pudo salir, pero la falta de puntería se hizo recurrente hasta el gol de Casco.







El despliegue de Suárez y Borré en ataque, las proyecciones de Montiel y Casco, y el juego de "Nacho" Fernández junto con De La Cruz y Enzo Pérez, fueron un vendaval que el equipo peruano aguantó como pudo.







Dos penales marrados, uno por De La Cruz (atajado por Fernández) y otro por 'Nacho' Fernández (pegó en el travesaño), más sucesivas ocasiones desperdiciadas entre Suárez y especialmente Borré, presagiaron lo peor.







El goleador menos pensado, Casco, abrió el marcador cuando enfiló al área y su remate venció la floja resistencia de Raúl Fernández.







A partir de ahí, se le abrió el arco a River que desplegó una gama de goles que resultaron humillantes para el débil conjunto peruano.







Borré empujó la pelota a la red luego de un centro de Suárez; el ingresado Carrascal generó una buena definición tras la asistencia de Enzo Pérez; "Nacho" Fernández hizo valer su pegada; Rojas cabeceó al gol (se desvió en un defensor); Paulo Díaz ensayó un remate fuerte y certero al ángulo; Suárez se anotó también en la goleada y otra vez "Nacho", con una defensa desdibujada, puso el 8-0.







Binacional finalizó con diez jugadores en los minutos finales por la lesión del arquero Fernández, retirado en ambulancia, y pasó vergüenza en un Monumental sin público.







River se repuso del mal paso en Quito (donde perdió 0-3 con Liga Deportiva Universitaria), empieza a dejar atrás la frustración en la Superliga e irá a San Pablo por los puntos que le permitan seguir soñando en la Copa Libertadores.



