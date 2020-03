El Senado avanzó con el proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy Miércoles, 11 de marzo de 2020 Finalmente, el oficialismo en el Senado abrió el debate sobre el proyecto de ley que establece la intervención al Poder Judicial de Jujuy por un año. Juntos por el Cambio intentó sin éxito (lo que descontaba de antemano) rechazar in límine el tratamiento pero se acordó con toda la comisión el mecanismo de presentación de pruebas hasta el 25 de marzo y una próxima reunión el 31 donde se recibirán testimonios a favor y en contra de la iniciativa del senador Guillermo Snopek.



A los senadores de Juntos por el Cambio los acompañaron varios diputados, entre ellos Mario Negri (jefe del interbloque), José Cano, Gustavo Menna y la jujeña Gabriela Burgos, mientras fuera del Congreso Patricia Bullrich, jefa del PRO, y otros diputados de la principal bancada opositora lideraron una marcha en protesta al proyecto y una eventual liberación de Milagro Sala, objetivo que atribuyen a la iniciativa.



Durante una hora y 45 minutos la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Angeles Sacnun discutió la cuestión. Primero presentó sus fundamentos Snopek, cuñado del gobernador Gerardo Morales pero un ferviente opositor de su gobierno, quien pidió “restablecer la independencia y el equilibrio de los poderes a partir de una intervención quirúrgica limitada al Poder Judicial”.







En esa línea, recordó escuchas al juez Pablo Baca que justificarían la ley; señaló que en 2015 se amplió de 5 a 9 miembros el Superior Tribunal jujeño y que los cuatro nuevos cargos “los cubrieron con militantes de su partido”, en referencia al gobernador Morales. “Quedan muchos jueces probos pero el pez se empieza a pudrir por la cabeza como decía Perón”, denunció y reclamó que “el señor gobernador ha perdido la mesura el sentido de la división de poderes”. Finalmente concluyó que “la justicia se usa con fines políticos, se le arman causas penales a los legisladores y a quien piense distinto, se viola el principio de juez natural” y pidió que “terminemos con la justicia hecha a medida de un gobierno”.



Los senadores lo escucharon en respetuoso silencio y luego se enredaron en una discusión entre las autoridades de la comisión, el oficialismo y la senadora jujeña Silvia Giacoppo, que reclamaba un proyecto para graficar su defensa a través de una presentación de diapositivas.La pelea duró unos 15 minutos y hasta intervino el secretario de la comisión, el rionegrino Alberto Weretilneck, quien intentó mediar entre unos y otros.



Giacoppo, del Frente Jujeño Cambiemos, defendió el Poder Judicial de su provincia sin la pantalla mientras Sacnun, a quien se le atribuyó un guiño hacia Snopek con la venia de Cristina Fernández de Kirchner, recalcaba no tener posición tomada respecto al tema y prometía un extenso debate y no firmar dictamen este martes. Quedó claro que la intención del oficialismo era dilatar y mantener en el tiempo la cuestión y no cerrarla, ni a favor ni en contra, en un trámite exprés como ocurrió con otros proyectos de ley.







En tanto, Giacoppo reprochó al senador Snopek que tenga “únicamente interpretaciones subjetivas de normas o de disconformidad de sentencias”, aseguró que “las instituciones funcionan en la provincia de Jujuy” y recordó que “el Congreso no tiene facultades para revisar las leyes provinciales”. Además, leyó un artículo de la Constitución provincial que habilita la ampliación de miembros de la Corte. Luego dio datos sobre cada uno de ellos con el objetivo de mostrar que al menos cuatro tienen más afinidad con el peronismo que con el radical Gerardo Morales.



Entre otros argumento mencionó que el juez Baca ya tiene un proceso de juicio político y que además de estar de licencia, “sufrió en dos años una operación de inteligencia, fue grabado en la intimidad y está probado, con pericia técnica, que son audios que están adulterados”. Luego repitió lo que durante todo el día dijeron en Juntos por el Cambio que “acá se persigue una sola cosa, la libertad de Milagro Angélica Sala”.



En los mismos términos se expresó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, en cuyo despacho tuvo lugar por la mañana una reunión justamente con el gobernador Gerardo Morales. Le respondió la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti quien se preguntó si “por lo menos no les llama la atención lo que sucede con la Justicia en Jujuy”, remarcó que quiere escuchar y ver las pruebas y pidió “no venir acá ni a defender ni a atacar al gobierno de la provincia”.







Antes del debate de Asuntos Constitucionales, esa comisión realizó un plenario con la de Presupuesto en la que funcionarios del Ministerio del Interior presentaron el proyecto de ley de Capitales Alternas y gabinete federal por el que el Ejecutivo propone designar 24 ciudades para ser visitadas por el Presidente y sus ministros, además de la descentralización de algunos organismos.



También en el Senado se constituyó la comisión de Justicia para cuya presidencia quedó también en manos de Oscar Parrilli, a quien Morales apuntó como autor intelectual del proyecto de intervención judicial. "No soy integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no voy a votar nada”, se defendió de las acusaciones de Morales. “Si el gobernador está tranquilo de que la Justicia es tan prístina y proba, no se cuál es el problema de que lo investiguen”, lanzó el ex secretario general muy cercano a Cristina Kirchner. Como el resto de los senadores peronistas se despegó de segundas intenciones: “No hay un guiño de nada, mi posición a favor de la libertad de Milagro Sala es de cuatro años atrás”, recalcó.



Según supo Infobae la semana próxima habrá un nuevo gesto de respaldo de Juntos por el Cambio hacia Gerardo Morales. Ya confirmaron que viajarán a una reunión de mesa en San Salvador el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.