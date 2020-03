Confirman que Chaco ya suma 21 casos sospechosos de coronavirus

Miércoles, 11 de marzo de 2020

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich advirtió sobre la enfermedad.





El martes por la tarde, el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, brindó una transmisión en vivo en redes sociales, donde indicó que mantuvo una reunión con el Comité de Expertos, quienes establecen las recomendaciones pertinentes sobre el coronavirus.





Así, señaló que tendrán reuniones diarias, a las 20, para dar seguimiento y evaluar los casos confirmados en la provincia.



Además, advirtió que ya son 21 los casos sospechosos. Se extrajeron las muestras y fueron enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires, donde se evaluará las mismas.



De la misma manera, pidió responsabilidad individual y comunitaria de las personas, principalmente, aquellos que han viajado a los países de circulación viral. "Pedimos que se reporten, porque es imprescindible no tener contacto con otras personas", sostuvo.



SUSPENSIÓN DE CLASES

La medida sigue vigente para el primer y segundo grado, del turno mañana, de la Escuela N° 73, por un caso sospechoso.



El gobernador se reunirá el jueves por la tarde con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a quien le pedirá la descentralización de los estudios y que las muestras puedan ser evaluadas en la provincia, con el fin de detectar casos más rápido.



Además, en 26 residencias de adultos mayores quedarán prohibidas las visitas donde haya personas con sintomatología.



Por otro lado, habrá aislamiento social en La Escondida, La Verde, Lapachito y Colonia Elisa, por 72 horas o hasta que lleguen las muestras del Malbrán. "Esto significa impedir de cualquier modo la circulación viral, es decir que las familias y las personas tienen que quedarse en sus respectivas casas, no tener contacto con otras personas, por 14 días", explicó el gobernador.



Capitanich recomendó a aquellos que deban aislarse actividades como la lectura, programas de televisión, películas, entre otras.



También pidió responsabilidad política y respondió al diputado Alejandro Aradas, quien aseveró que no hay insumos ni camas en el Hospital Perrando para enfrentar el coronavirus. "Lo que se necesita es aislamiento y cortar la circulación viral. Vamos a tomar todas las decisiones vinculadas a las recomendaciones del Comité de Expertos", sostuvo.