Un futbolista de Alemania dio positivo de coronavirus

Miércoles, 11 de marzo de 2020

El Hannover 96 informó por intermedio de su sitio oficial que los exámenes al defensor Timo Hübers devolvieron ese diagnóstico. “Descubrió que una persona que había estado con él en el evento había dado positivo y se recluyó automáticamente", explicaron





Si bien se habían encendido algunas alarmas alrededor de algunos futbolistas profesionales, todavía no se habían conocido casos de jugador afectados por el coronavirus. Timo Hübers, del Hannover 96 de Alemania, es el primero que oficialmente dio positivo en los test para detectar esta enfermedad y con una particularidad: no había mostrado síntomas previos.



La noticia la informó el propio club por intermedio de su sitio oficial y por extensión todos los integrantes del plantel profesional de fútbol serán sometidos a exámenes, aunque el propio Hübers no tuvo contacto con sus compañeros tras haber estado expuesto al virus. “Se supone que Hübers se infectó en un evento en Hildesheim el sábado por la noche. Dado que el jugador de 23 años no ha tenido contacto con sus compañeros de equipo desde la infección, que puede localizarse con precisión, no se puede suponer que sus compañeros se hayan infectado con él. Sin embargo, se actúa de manera responsable: todo el equipo profesional, el equipo de entrenamiento y el personal son examinados para detectar el virus como medida de precaución”, anunciaron desde la institución que la temporada pasada descendió a la Bundesliga 2, segunda división del fútbol alemán.



El defensor surgido de las categorías juveniles del Hannover se puso en cuarentena doméstica automáticamente cuando tomó conocimiento que un infectado con coronavirus había estado en el mismo evento que él. “Timo se comportó de un modo absolutamente ejemplar. Él mismo no ha mostrado ningún síntoma hasta ahora. Cuando descubrió que una persona que había estado con él en el evento había dado positivo, informó directamente al médico y entró temporalmente en cuarentena en casa”, señaló el director deportivo Gerhard Zuber.





Lógicamente, Hübers –que sólo estuvo presente en tres partidos y marcó un gol en lo que va del año– no estará disponible para el entrenador Kenan Kocak para el duelo del próximo domingo contra el Dynamo Dresden correspondiente a la fecha 26 del campeonato. Sin embargo, el partido por ahora se disputará con normalidad: “Sus compañeros de equipo continúan preparándose para el juego. Hasta nuevo aviso, todas las unidades de entrenamiento no se llevarán a cabo públicamente. Las citas de medios y relaciones públicas también se cancelan por el momento”.



El último lunes, Alemania tuvo las dos primeras muertes a raíz del coronavirus: una mujer de 89 años y otra persona de la que no se entregaron datos hasta el momento. “Entre el 60 y 70% de los alemanes se infectará con el coronavirus”, advirtió la canciller Angela Merkel en las últimas horas. Ese país ya superó la barrera de los 1400 infectados según las últimas estadísticas que se entregaron.