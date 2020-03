El Gobierno anunció el primer aumento salarial del año Miércoles, 11 de marzo de 2020 Este tramo inicial implica una inversión de $2.000 millones de pesos anuales y alcanza a toda la administración pública, tanto del sector activo como pasivo. Además de los aumentos en general, el plus de $2.900 pasa a $.3500 y comenzará a abonarse a partir del jueves. Mientras que el de $6.500 se eleva a $7.000. El ministro Marcelo Rivas Piasentini garantizó que habrá nuevos incrementos para lo que resta del año.



Los detalles del primer aumento del año resuelto por el gobernador Gustavo Valdés, para la administración pública provincial (activos y pasivos) fueron dados a conocer hoy por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini y su equipo económico.



En rueda de prensa desarrollada en el Salón de Acuerdos de la cartera, Rivas Piasentini informó los alcances de este primer tramo de aumento que implica una inversión de $2.000 millones de pesos anuales.



“El gobernador Gustavo Valdés tiene como premisa la recomposición del salario del sector público, tanto activo como pasivo. Es algo prioritario, sobre todo en procesos inflacionarios como los que estamos atravesando en el país”, dijo a manera de introducción el titular de Hacienda y Finanzas, quién en la oportunidad estuvo acompañado por el subsecretario, de Finanzas, Juan Pablo Peloso y el tesorero general de la Provincia, Jorge Gazzo.



En lo que respecta a la administración general, el incremento es de 10% de la asignación de clase de todas las categorías, aclarándose que corresponde a la sumatoria del sueldo básico más la dedicación funcional. “Garantizamos que la pirámide de este sector tenga su reconocimiento con estas correcciones salariales de acuerdo a la función que desempeña cada agente”, manifestó sobre este punto Rivas Piasentini.



En tanto, siguiendo con la administración general, también se incorporan $1500 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y categoría 030. Además, $500 netos de bolsillo para la escala 120 de computación.



Pluses remunerativos



En los que respecta a los pluses remunerativos, para este mes, el que se venía abonando con una suma de bolsillo de $2.900 pesos por agente, se incrementa a $3.500 pesos y se empezará a abonar a partir del día jueves con los aumentos respectivos.



El segundo adicional que actualmente es de $6.500, a partir del mes de marzo se incrementa a $7.000. Ambos conceptos son de carácter remunerativo y que abarcan también al sector pasivo (jubilados y pensionados).



Sector docente



Para el sector docente en marzo se adiciona $240 del código 142, más $550 nuevos, que se incorporan al básico y se incrementa $700 el Fondo compensador provincial ,siguiendo criterio FONID, hasta dos cargos. Sobre este punto, Rivas Piasentini destacó la excelente predisposición de los gremios docentes para alcanzar un acuerdo, de la mano del díalogo y el respeto entre las partes.



Seguridad



En el sector de seguridad, a partir de este mes se otorga un incremento de 10% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 10% (este punto toma como referencia el grado de cabo de policía).



“Ello implica un mejoramiento en toda la escala del sector policial, garantizando la carrera y una recomposición salarial acorde al escalafón. Como ejemplo, significa un aumento de $1.400 pesos de bolsillo para un cabo y de ahí en adelante las cifras crecen de acuerdo al escalafón”, explicó el ministro Rivas Piasentini.



Vialidad



Respecto a la Dirección Provincial de Vialidad, el titular de Hacienda dio cuenta que “corregimos este sector, que tiene sus características propias, y vamos a corregir un 10% del valor del punto básico que dispone el mismo, y un concepto que se denomina Desarraigo, específicamente abonado a algunos agentes, donde vamos a generar también un proceso de actualización”.



Salud



Luego, Rivas Piasentini se refirió al área de Salud Pública en cuanto a “otros conceptos asociados, como en el caso de Becas, Residentes y Guardias médicas, que van a tener un incremento a partir del mes de marzo en el cual vamos a agregar un diez por ciento en estos valores”.



Además, “se están analizando otras correcciones puntuales dentro del área, entendiendo que hay efectores que realizan una tarea muy intensa en los tiempos que estamos transcurriendo, y creemos que estos agentes tienen que tener su valoración desde la recomposición, la política salarial y generar adicional en este sentido”, añadió el mismo.



Ayuda escolar anual



En este sentido, Rivas Piasentini informó que “la Ayuda escolar anual, es un concepto que se paga una sola vez al año que está garantizado, pasó de una cifra de $2100 a $2700, y garantizamos que sea para todos los niveles educativos, abarcando aproximadamente unos 29 mil beneficiarios”. “Acompañamos de esta manera a estas familias que sabemos que tienen un compromiso con la educación, y la Provincia también se ocupa de generar algún adicional para paliar los gastos iniciales de todos los segmentos y niveles educativos”, añadió.



Recuperación del salario como prioridad



“De esta manera estamos abarcando la totalidad de los agentes públicos, siempre entendiendo que la recuperación del salario a través de cifras remunerativas es lo que va a mejorar las pirámides, teniendo en cuenta las funciones que realicen cada uno y la carrera administrativa, y recordar los acuerdos alcanzados con el sector docente, que vamos a impactar a partir de marzo”, declaró Rivas Piasentini.



Garantizó otros aumentos



Y ante la requisitoria periodística sobre futuros aumentos, Rivas Piasentini garantizó que habrá nuevos anuncios a lo largo del año. “Analizamos los números de la provincia de manera precisa para con algunas estimaciones y proyecciones garantizar correcciones salariales con previsibilidad y sustentabilidad a lo largo de este año y del año que viene”, enfatizó.



Los sueldos están asegurados en tiempo y forma



“El Gobernador ha sido muy preciso en este sentido respecto de los salarios, que están siendo prioritarios en la provincia de Corrientes y van a ser garantizados su pago en tiempo y forma”, culminó afirmando el titular de Hacienda.







MEDIDAS DE RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO Año 2020





En las decisiones se incluyen medidas de alcance general y particular.



ADICIONAL MENSUAL REMUNERATIVO – PLUS 1



Se eleva el monto del plus, actualmente de $2.900.



A partir de MARZO, alcanza a $3.500 netos de bolsillo. Abonándose a partir del jueves el primer tramo.





La medida alcanza a estatales activos y jubilados.





ADICIONAL MENSUAL REMUNERATIVO – PLUS 2



Se incrementa.



A partir de MARZO, de $6.500 ascendiendo el monto a $7.000 netos de bolsillo.



Ayuda Escolar Anual



Se eleva el monto de $2.100 a $2.700, implica un incremento de 29%.



Este beneficio se abona con el sueldo del mes de Marzo, por única vez y alcanza a 29.000 beneficiarios de todos los niveles educativos



SECTOR DOCENTE



Marzo, se adiciona $240 del código 142, más $550 nuevos, que se incorporan al básico y se incrementa $700 el Fondo compensador provincial siguiendo criterio FONID, hasta dos cargos.



ADMINISTRACIÓN GENERAL



Estos incrementos son de carácter remunerativos:



Marzo: Incremento de 10% de la asignación de clase de todas las categorías. Se incorporan $1500 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y categoría 030. Además, $500 netos de bolsillo para la escala 120 computación.



VIALIDAD PROVINCIAL



MARZO: 10% al valor del Básico.



Se analiza el concepto DESARRAIGO para una mejora, de aquellos agentes que desempeñan sus actividades en zonas alejadas.



SEGURIDAD



MARZO: incremento de 10% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 10% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía.)



SALUD PÚBLICA



Incremento del valor de las Guardias Médicas y Becas Residentes



MARZO: 10%



MARZO: Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería: Incremento del 20% sobre el valor de la Beca.



Contrato "Más y Mejor Trabajo", un incremento de $1.500



Este primer tramo implica una inversión de $2.000 millones anuales.