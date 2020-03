Racing cerró la Superliga con un triunfo ante Estudiantes

Martes, 10 de marzo de 2020

En La Plata, la Academia ganó 2 a 1 con goles de Fértoli y Cristaldo, descontó Nahuel Estévez, y se metió en puestos de clasificación a la Copa Libertadores. El Pincha, tras la ida del DT Gabriel Milito, sigue sin levantar cabeza





Racing Club terminó la Superliga en cuarto lugar y por ende en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2021 tras vencer en La Plata a Estudiantes por 2 a 1, en el encuentro que cerró esta edición 2019-2020 del certamen. Héctor Fértoli y Jonatan Cristaldo, uno en cada tiempo, fueron los autores de los goles del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece, que se encuentra invicto desde que llegó a su segundo club en Avellaneda, después de un flojo paso por Independiente. Nahuel Estévez, con un golazo tras furibundo remate desde fuera del área, descontó sobre el final para el conjunto que desde hoy empezó a ser dirigido por Leandro Desábato, luego del alejamiento de Gabriel Milito después de quedar eliminado el Pincha de la Copa Argentina por el modesto Laferrere, de la Primera C.



Estudiantes, que no tuvo en los retornos al país de Javier Mascherano especialmente, porque Marcos Rojo apenas jugó un encuentro y se lesionó, el revulsivo anímico y futbolístico que estaba necesitando, finalizó en la 13ra. ubicación en el certamen con 30 unidades, a cinco de Newell’s, que es el último que está clasificando para la Copa Sudamericana 2021. Por su parte la Academia se situó en la cuarta posición con 39 puntos, la misma cantidad que Vélez Sarsfield pero con peor diferencia de gol (+5 contra +13), y además es el único equipo argentino que empezó ganando la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Los primeros 45 minutos fueron muy malos, imprecisos y sin buen juego. Dentro de ese panorama el local pudo sorprender en la primera acción, cuando Diego García robó y Federico González remató alto. El ex Tigre volvió a fallar a los 19 con un cabezazo no pareció sorprender a Gabriel Arias. Racing, por su parte, llegó con Benjamín Garré a los 30 minutos con un tiro apenas alto y a los 44 cuando Alexis Soto cruzó la pelota, el ex Manchester City recibió por derecha.,desbordó y su centro atrás lo aprovecho Fértoli para lograr la apertura con un remate fuerte y al medio.



En la segunda mitad ya Racing solidificó su juego y llegó a la segunda conquista para liquidar el pleito a través de Cristaldo. El descuento de Estévez solamente sirvió para decorar un resultado con sabor dulce para los de Avellaneda y muy amargo para los de La Plata, que en el día del cumpleaños de su presidente, Juan Sebastián Verón (45), le ofreció una “torta” rellena de interrogantes.