Evalúan seis casos sospechosos más de coronavirus en Chaco

Martes, 10 de marzo de 2020

Este martes por la mañana, la doctora María Elisa Flores, directora de Epidemiología de la provincia, ofreció una conferencia de prensa, donde recordó que hay dos casos confirmados de coronavirus y otros seis sospechosos, los cuales son familiares o amigos íntimos de las dos mujeres infectadas.







Además, hay muchas otras personas que viajaron al exterior y que se encuentran aisladas, pero sin síntomas. Igualmente, desde el Gobierno indicaron que se esperan otros casos más.



Flores determinó que las dos pacientes confirmadas con el virus son casos importados de España. “Llegaron a la ciudad el viernes pasado, consultaron al sector privado y ellos se pusieron en contacto con nosotros, y luego se procedió al aislamiento”,remarcó.



“Hay mucha incertidumbre, porque hasta ese momento España no entraba en el protocolo de circulación viral. Por eso tuvimos a las pacientes esperando un día y no pensamos en esto porque España no entraba”, sostuvo.







SUSPENSIÓN DE CLASES

Por otro lado, anunció que se suspendieron las clases en la Escuela N° 73 de Resistencia, en primero y segundo grado, por un caso sospechoso de un niño. “Uno de los contactos tiene síntomas, y suspendimos hasta que tengamos resultados del niño. Si es negativo, se seguirán las clases, sino se activará el protocolo”, indicó la doctora.



Sobre la Línea Sala Covid 19, piden paciencia, porque no dan abasto. “El teléfono no para de sonar en todo el día y hay una sola persona atendiendo. Dentro de poco habilitaremos un 0800”, aseguró.







AISLAMIENTO

“Se están tomando las muestras de contactos de las confirmadas, va una unidad móvil a tomar las muestras en los domicilios. Todos los pacientes están bien, no hay pacientes internados”, destacó Flores.



De la misma manera, informó que todavía no tenemos en la provincia para realizar el análisis de coronavirus, por lo tanto, las muestras se envían al Hospital Nacional de Microbiología “Doctor Malbrán”, en Buenos Aires. “Estamos en contacto con Nación todo el tiempo”, afirmó.



“Los pacientes son seguidos telefónicamente e irán las infectólogas del Perrando. Se debe seguir el protocolo que está escrito”, dijo.