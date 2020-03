Fede Bal: “Tengo cáncer en el intestino, estoy asimilándolo”

Martes, 10 de marzo de 2020

El fin de semana pasado se suspendió la obra Mentiras Inteligentes, protagonizada por Fede Bal en Mar del Plata, y el actor viajó a Buenos Aires para instalarse en su casa. Teleshow adelantó en aquella oportunidad que la repentina decisión había sido por una cuestión médica, y que el joven debe someterse inmediatamente a un tratamiento. Este lunes, a través de su cuenta en Instagram, el hijo de Carmen Barbieri confirmó la información y contó que tiene cáncer de intestino.



“Quería contarles lo que estoy viviendo estos días. Me están escribiendo de todos lados. Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopia y una endoscopia, que habían salido mal. El resultado fue negativo. Me encontraron 10 pólipos que me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia llegó el sábado a la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días”, contó Fede al comienzo del video.



Según su testimonio, se fue de las redes sociales porque está viviendo “momentos de extrema sensibilidad donde cada cosa que dicen los haters me va a doler mucho más de lo que antes me podía doler". En ese sentido, se definió como “un tipo fuerte” pero que en este momento necesita rodearse de gente que lo quiere y de su “familia y amistades”.





“Toda la gente que tenía que saberlo ya lo sabe. Los llamé personalmente. A cada uno de mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y de lo que voy a vivir”, aseguró.



Luego, se refirió al tratamiento al que se someterá: “Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también con las que me tengo que amigar: Quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación”.



“También lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a estas generaciones. Tengo 30 años y no solía hacerme estudios. Y es muy importante hacerme un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice fue empujado por una persona que quiero mucho, y por mi familia. Salva tener los resultados temprano. Si esto me agarraba en un par de años más el resultado iba a ser otro”, aseguró.





El hijo de Carmen Barbieri profundizó al respecto: “Quiero pedirles que entiendan que es muy importante cuando sos joven hacerte los estudios. Sacarte sangre y hacerte los análisis completos porque ahí es cuando los médicos pueden trabajar. Yo creía que me las sabía todas, que el mundo me lo tenía ganado y acá la vida me está demostrando que no. Estoy con mucha fuerza. Con mucha esperanza. No tengo miedo. No le tengo miedo a la enfermedad ni a la muerte. No le tengo miedo a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no sé por qué pero me toca. Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso es realmente lo que creo”.



Asimismo, se dirigió a los medios para preservar su intimidad en este momento tan delicado: “Le voy a pedir a la prensa que entienda que voy a aislarme por un tiempo. No me estaba haciendo bien la vida que llevaba, la cantidad de programas que veía, lo activo que era en las redes sociales... Hoy sufro una sensibilidad extrema que es acorde a lo que me va a pasar y a lo que voy a exponerme en este proceso y en este tratamiento. Cuando tenga la fuerza necesaria y las ganas les prometo que voy a hablar, como siempre lo hice en todos los momentos de mi vida, en los trágicos y en los lindos”.



“Ahora solo queda que me acompañen como lo hicieron siempre en mi vida y como seguramente lo van a hacer a partir de este video. No se preocupen de más que yo me voy a ocupar de mí. Confío en la medicina. La vida es muy linda y voy a estar bien. En poco tiempo voy a estar bien, porque tengo mucha gente que me ama porque tengo mucha fuerza y muchas ganas de vivir”, dijo.



Y concluyó con más recomendaciones a sus seguidores y un pedido especial: “Háganse los estudios. Si sos joven, si tenés 20 años no es una locura hacerte estudios. Tenés que hacerte estudios de sangre. Tenés que hacerte estudios como me acabo de hacer. Si tenés papás o abuelos que tuvieron problemas como este es más propenso que te suceda. Así que cuidemos la salud, que es lo más importante que tenemos. Los quiero mucho y tiren buen energía que eso me va a hacer bien”.



Fede Bal es el único hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal (que también era padre de Mariano y Julieta, fruto de relaciones anteriores)

Todo había comenzado la semana pasada, cuando se canceló la función del jueves de Mentiras inteligentes y Fede Bal viajó de Mar del Plata a Buenos Aires. A raíz de unos estudios que se había realizado previamente, le recomendaron la extracción de diez pólipos para hacer una biopsia.



Sin perder el tiempo para continuar con su trabajo, volvió a Mar del Plata para hacer la función del viernes. Pero el sábado a la mañana llegaron los resultados de la biopsia que, tal como él mismo aclaró en el video que subió a su cuenta en Instagram, indicaron que tiene cáncer en el intestino.



Su madre, Carmen Barbieri, hasta el momento no quiso profundizar sobre este tema, aunque adelantó que el joven se realizará su tratamiento en el Instituto Fleming. “Él está confiado de todo el equipo médico que lo acompaña, sabe que hay muy buenos médicos en el lugar y no quiere hacer interconsulta. Tengo mucha fe que el resultado del tratamiento va a ser muy bueno y que todo saldrá muy bien. Yo me quedo en Mar del Plata hasta el 15 de marzo y después voy directo a Buenos Aires. Definitivamente, Fede suspendió su viaje a Australia y yo el mío a Nueva York”, contó.



Qué es lo que tiene Fede Bal



El cáncer de colon -parte final del tubo digestivo que forma parte del intestino-, según Mayo Clinic suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos (benignos) de células llamados pólipos que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, pueden pasar a ser malignos.



Para Medline Plus, el cáncer colorrectal es aquel que comienza en el intestino grueso (colon) o en el recto (parte final del colon), todo dentro del intestino. Según especifican, en los Estados Unidos es una de las principales causas de muerte dentro de los cánceres, aunque aclaran que el diagnóstico temprano con frecuencia puede llevar a una cura completa.



En diálogo con Infobae, el doctor Luis Caro, oncólogo y director del centro Gedyt (M.N. 51.580), precisó las características particulares del cáncer de intestino: “Estamos en el mes internacional de la lucha contra el cáncer, y el 31 de marzo es el día internacional de la concientización de la lucha contra el cáncer a nivel mundial, en este caso particular se da en una persona más joven, en general los estudios preventivos se inician a los 50 años si no hay antecedentes y cuando los hay se debe empezar antes”.



“Hay gente joven que lamentablemente tiene cáncer de colon pero por lo general estos casos se dan cuando hay antecedentes familiares de esta enfermedad”, agregó.



Consultado por este medio respecto a la agresividad y forma en la que se presenta este cáncer, el doctor Caro sostuvo: “Es el segundo cáncer que más aparece en la Argentina y en Uruguay, después del de mama y el de próstata, dependiendo el sexo, y es el primero del aparato digestivo, aparecen 15 mil casos nuevos por año con un fallecimiento de cerca de los 5 mil por año, unos 23 pacientes por día, casi como los accidentes de tránsito”.