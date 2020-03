Resolverían dos descensos directos y sin promoción

Martes, 10 de marzo de 2020

Esta modificación se aprobaría mañana en una reunión entre dirigentes de los equipos de la Superliga.





La dirigencia de la Primera División del fútbol argentino acordó que finalmente no habrá promoción y la temporada se completará con dos descensos a la Primera Nacional.



Esta modificación se confirmará en una reunión que tendrán mañana los dirigentes de los equipos de la Superliga en el predio de AFA en Ezeiza.



A pocos días del inicio de la Copa de la Superliga, los dirigentes acordaron que finalmente no se retornará al formato de la promoción entre un equipo de Primera División y otro de la Primera Nacional y habrá solo dos descensos a la segunda categoría.



Este cambio de opinión está relacionado a los problemas de calendario, ya que no hay fechas disponibles por la cercanía al "parate" que impone la disputa de la Copa América, que se jugará en Argentina y Colombia.



De esta manera, los dos descensos se definirán con los once partidos de la Copa de la Superliga que se sumarán a los promedios de la última Superliga.



Con la Superliga terminada, en este momento estaría descendiendo Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Colón y Patronato deberían jugar un partido desempate dado que ambos tienen 1.093 de coeficiente.



Cabe recordar que la Superliga comenzó con el formato de cuatro descensos y luego se rebajó a uno.



En los últimos días se promovió la idea de suprimir otro descenso directo con el regreso de la promoción, que iba acompañado con el deseo de muchos clubes de disolver la Superliga y retornar a la órbita de la AFA.



Finalmente, los dirigentes acordaron que habrá solo dos descensos y el próximo campeonato de Primera División seguirá con la participación de 24 equipos.