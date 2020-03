Un hombre apuñaló a su ex pareja en Tapebicuá Martes, 10 de marzo de 2020 Ocurrió el domingo a la noche. Ramona Arias, de 42 años, permanece internada en el hospital de Paso de los Libres. Su concubino actual también resultó lesionado y debió ser hospitalizado. El agresor logró escapar y permanece prófugo.





Una mujer se encuentra hospitalizada en grave estado tras ser atacada a puñaladas por su ex pareja en la localidad de Tapebicuá. Se trata de Ramona Arias de 47 años. La actual pareja de la víctima también resultó lesionada al intentar intervenir. El agresor, de apellido Machado, de 62 años, logró escapar y por el momento permanece prófugo.

El hecho ocurrió el domingo por la noche.



El fiscal de Instrucción de Paso de los Libres, Facundo Sotelo, contó que “Machado y Arias estaban separados desde 2011 y con la utilización de un arma blanca hirió a su ex pareja y al hombre que estaba actualmente con ella”.



“La mujer está internada en el Hospital San José en estado reservado, mientras que el hombre fue trasladado a Yapeyú en estado reservado y está en observación”, agregó.



“Un hijo en común, mayor de edad, fue quien denunció el caso. Cuando se llegó al lugar, el agresor no estaba. Se realizó la inspección y se secuestró el arma utilizada en el ataque. Por lo pronto estamos investigando las lesiones agravadas por violencia de género. Pero esto es preliminar. Se determinará la carátula respectiva conforme a la investigación. No se descarta la carátula como tentativa de homicidio, pero eso se irá determinando más adelante. El agresor está identificado y no está detenido”, dijo Sotelo.



Por su parte, Lucía Machado, quien es hija de Ramona Arias, brindó detalles de la relación entre su papá y su mamá.

“Mi papá es un violento, tiene armas de fuego y toma mucho alcohol”, dijo.



“Queremos protección”, declaró la joven y agregó que su mamá “está internada en Paso de los Libes” y que “se encuentra fuera de peligro”. Además, remarcó: “Mi mamá había hecho denuncias previas, él iba a insultarla de la nada, aunque hace 8 años se separaron”.



“Mi mamá vive con tres de mis 11 hermanos, pero cuando esto ocurrió estaban en el fondo de la casa y la música estaba demasiado fuerte, por lo que no escucharon nada”, confesó la joven y destacó: “Pensábamos que no podía pasar, pero pasó”.

“Yo quiero que aunque sea vaya preso, no sabemos donde está y tenemos miedo, queremos protección”, concluyó.