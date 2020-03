Cancelaron el Masters 1000 de Indian Wells por el conoravirus Lunes, 09 de marzo de 2020 El torneo más grande detrás de los cuatro Grand Slams debía comenzar esta semana. Es el primer gran evento deportivo que no se disputa por la enfermedad



Luego de la confirmación de un caso de coronavirus en la ciudad donde se iba a desarrollar el torneo, los organizadores del Masters 1000 de Indian Wells confirmaron la cancelación del certamen.



En un comunicado de la organización publicado en la cuenta de Twitter del torneo se anunció que “el departamento de salud pública del Condado de Riverside ha declarado la emergencia sanitaria para el valle de Coachella luego de un caso confirmado de COVID-10. Como resultado, el BNP Paribas Open no se llevará a cabo debido a la preocupación respecto al coronavirus y la seguridad de los participantes y asistentes al evento. Esto bajo la guía de profesionales de la salud, el Centro de Control de Emergencias y el estado de California”.



Hay un “riesgo demasiado grande en este momento” para la salud pública del área del condado de Riverside en la celebración de una gran reunión de este tamaño", según el doctor David Agus, profesor de Medicina e Ingeniería Biomédica de la Universidad del Sur de California, cita el comunicado. “No es de interés público de los aficionados, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus”, insiste.



En tanto, el director del certamen, el ex número dos del mundo el alemán Tommy Haasexpresó: “Estamos decepcionados de que no se juegue el torneo, pero la salud y seguridad de la comunidad local, fans, jugadores, voluntarios, sponsors, empleados, vendedores y todos los involucrados con el evento es de suma importancia. Estamos preparados para llevar a cabo el toreno en otra fecha y analizaremos las opciones”.



La cancelación del primer Masters 1000 de la temporada y el torneo más importante detrás de los cuatro Grand Slams por el coronavirus es la primera que afecta a un evento deportivo de importancia.