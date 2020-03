“Trabajamos para plasmar cada uno de sus derechos”, dijo Valdés

Lunes, 09 de marzo de 2020

En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Mujer –celebrado el 8 de marzo- esta mañana en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno el gobernador, Gustavo Valdés, entregó reconocimientos a mujeres destacadas y empoderadas en la provincia por su labor en la comunidad mediante trabajo, trayectoria, y tarea social.





Al expresarse el gobernador Gustavo Valdés saludó a las mujeres presentes y sostuvo la necesidad de un acto de reconocimiento por “labor e historia”, motivo por el que pidió a cada intendente que nombren a una mujer que sea una referente local.



“Entre ustedes hay mujeres que durante mucho tiempo trabajaron para que Corrientes sea lo que es”, subrayó el mandatario y añadió que “a lo largo de la historia tenemos tantas mujeres destacables como Rosa Guarú, las Cautivas, las enfermeras de la Triple Alianza, o mujeres que participaron en tantas luchas y gestas para nuestra soberanía nacional”.



“Pero nunca la mujer fue destaca y considerada, nadie le regaló nada, si hoy cambiamos el paradigma no es porque los hombres lo estamos permitiendo, es porque ustedes se lo están ganando día a día”, consideró el jefe del Ejecutivo provincial.



Asimismo, Valdés puso de relieve que “desde el Gobierno provincial trabajamos para plasmar cada uno de sus derechos”. Consecutivamente agradeció a todas las mujeres que fueron destacadas porque “es el puntapié inicial para un gran reconocimiento de nuestra parte”.



“Esperemos que pronto tengamos leyes que reconozcan la paridad de género en la Cámara de Senadores para que tengamos igualdad política en un pie de igualdad”, concluyó el Gobernador con respecto a una reglamentación que ampare la igual, en este punto entre ambos sexos.



Reconocimientos



Fueron destacadas por su labor en la sociedad mediante una estatuilla entregada por Gustavo Valdés: Elisa Noemí Velazco de Alvear, comandante General, jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios, instructora Forestal de la Academia de Bomberos, directora de Capacitación de la Provincia; Nelida Pardó emprendedora gastronómica de Bella Vista educada en la Gestoría de Títulos; René Valentina Lator de Caá Catí presidenta de la Feria de la Feria Franca de la localidad –fue acompañada del intendente, Jorge Raúl Mesa-; Ana Benetti de Carolina prestó su servicio a la Parroquia- acompañada del intendente, Elvio Sanabria-;Nélida Gonzales de Cazadores Correntinos por su labor en Salud Pública –acompañada del interventor Roberto Acheriteguy-; Lucía Frimeian por actividades socio-comunitarias en Colonia Liebit; Elby Alegre de Colonia Pando por labor social; Gladis Valenzuela de Concepción por su destaque como secretaría de Turismo y Producción de la localidad; Petrona de Montenegro por labor social y en la UCR de El Sombrero - acompañada del intendente, Raúl Gonzales; Teresa Ramona Coronel de Empedrado por su labor en un hogar de ancianos -por razones laborales no pudo asistir y por tal motivo lo recibió José Cheme-; Santa Beatriz Dos Santos de Garrucho, ex secretaria Municipal y fue viceintendente en los periodos 2013- 2017; Zulma Barbuna de Gobernador Martínez, docente jubilada; Liliana Romero, asiste a 100 niños durante 17 años en Gobernador Virasoro; Lidia Díaz Colobrero de Goya por su labor docente; y Amalia Cerdán de Ituzaingó por su acompañamiento en el deporte en adultos mayores.



Presencias



Participaron la esposa del gobernador Gustavo Valdés, Cristina Garro; el vicegobernador, Gustavo Canteros; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Turismo, Sebastián Slobayen; de Seguridad, Juan José López Desimoni; la rectora de la Universidad del Nordeste (UNNE), Delfina Veiravé; secretarios y subsecretarios del gobierno Provincial, secretaria Académica de la UNNE, Verónica Torres; fuerzas de Seguridad, interventores de entes autáquicos, y mujeres reconocidas.