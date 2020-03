San Lorenzo le ganó 4-3 a Lanús en el Nuevo Gasómetro

Lunes, 09 de marzo de 2020

El Ciclón estuvo dos veces abajo en el marcador, pero logró imponerse gracias a los goles de de Bareiro -2-, Diego Rodríguez y Herrera. Así, está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021 y sueña con la Libertadores





San Lorenzo y Lanús cerraron su participación en la Superliga con un partido de altísimo vuelo. El Ciclón se impuso por 4 a 3 en el Nuevo Gasómetro, con goles de Adam Bareiro -2-, Diego Rodríguez y Andrés Herrera. Sand (dos) y Ezequiel Muñoz convirtieron para el Granate.



El Cuervo estuvo dos veces abajo en el score (1-2 y 2-3) y exhibió problemas defensivos, pero jamás claudicó. Lanús no lo remató cuando tuvo la oportunidad y, a partir de los cambios (los ingresos de Oscar Romero, Juan Ramírez y Lucas Menossi) tuvo mayor volumen de juego y llegó más y mejor, hasta cerrar su segunda victoria consecutiva. Así, alcanzó la línea de los 36 puntos, se afianzó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021 y sueña con una plaza en la próxima Libertadores.



San Lorenzo asumió la iniciativa desde el inicio, buscando llegar al área de Rossi desde el juego asociado, a partir del manejo de Piatti y el desequilibrio de Ángel Romero. Lanús apostó a las transiciones rápidas, con los tres delanteros y la incorporación de Marcelino Moreno, quien tuvo un interesante tiro libre en el borde del área, pero lo pateó por encima del travesaño.





A los 14 minutos, el local abrió el marcador: Diego Rodríguez tomó un rebote tras una gambeta fallida de Piatti, intentó desde larga distancia, el balón rozó en un defensor granate y descolocó a Rossi.



En desventaja, los conducidos por Zubeldía salieron un poco más. Y a los 20 minutos provocaron una gran intervención de Torrico. Bernabei combinó con Sand, quien lo dejó mano a mano: su intento fue sacado por el arquero con la punta de sus guantes. Instantes después, fue Pérez el que dilapidó una oportunidad franca, dentro del área.



De contra, el Ciclón también pudo ampliar la distancia. Bareiro primero y Romero después, en dos réplicas, estuvieron cerca de gritar.



A los 44 minutos, el Granate llegó al empate. Marcelino Moreno ejecutó un córner perfecto, Sand bloqueó la salida de Torrico y Ezequiel Muñoz, de cabeza, firmó el 1-1.



El Granate encontró el gol al inicio de la segunda parte. A los 4 minutos, Bruno Pittón metió el brazo en el área y Sand cambió el penal por gol. Pepe tuvo una oportunidad inmejorable segundos después, casi con el arco a su merced, pero su tiro dio en el travesaño. Y a los 11′, en el peor momento, Adam Bareiro conectó de cabeza un córner y anotó el 2-2.



El partido sostuvo el vértigo, con el Ciclón buscando y Lanús aprovechando todas las grietas que ofreció en el retroceso. El árbitro no vio un claro penal del Laucha Acosta y, a los 18, el ingresado Belluschi habilitó a Sand, quien definió con un toque sutil: 3-2 para la visita.



El dueño de casa no se rindió. A los 24, tras un ataque que se ensució, Menossi asistió a Ramírez, quien remató cruzado. Rossi dio rebote y entre Bareiro y Muñoz rubricaron el 3-3.



Y a los 30, los hermanos Romero edificaron una jugada de ensueño, que terminó en el 4-3. Oscar soltó un pase delicioso y cruzado para Ángel, quien en lugar de tirar el centro cedió rasante a la entrada del lateral Herrera, que rompió el arco de Lanús.



Es más, a partir de allí, estuvo más cerca San Lorenzo de golear que Lanús del empate, excepto por un remate de Quignón. El trinomio interino compuesto por Hugo Tocalli, Leandro Romagnoli y el Beto Acosta cerraron su trabajo con dos victorias. El próximo entrenador (¿Pablo Guede si renuncia a Morelia? ¿Mariano Soso? ¿Mauricio Pellegrino?), si vio el partido, sabe que cuenta con material para ilusionarse en la Copa de la Superliga.