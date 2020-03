Loustau explicó sus polémicos fallos en el partido de River y Atlético Tucumán Lunes, 09 de marzo de 2020 Afirmó que no hubo penal ni en las jugadas que involucraron a Matías Suárez e Ignacio Fernández y en el gol anulado, confió en su asistente.



El árbitro Patricio Loustau salió al cruce de los cuestionamientos que recibió por su actuación en el partido de este sábado entre Atlético Tucumán y River, que terminó en empate y dejó a los de Núñez sin título.





Loustau, recordado por los hinchas de River por fallos más graves en el superclásico 2011, previo al descenso y por el duelo contra Boca en la Supercopa Argentina 2018, una de cal y otra de arena, explicó, en diálogo con TyC Sports las tres jugadas por las que fue cuestionado.



"Con respecto a la jugada de Suárez, hay un forcejeo, hay un leve agarrón de la camiseta, es una disputa de cuerpos, pero no veo una sujeción para cobrar penal. Suárez no se cayó por el agarrón de la camiseta", explicó el hijo de Juan Carlos, árbitro en la década del '80.



Luego, analizó el supuesto penal a Ignacio Fernández y sostuvo que "hay un entrevero entre los dos, hay contacto, pero no penal".



Por último, sobre el gol anulado a Rafael Santos Borré, el referí explicó que se trata de una jugada "muy difícil de resolver sin el VAR" y que debió confiar en su juez de línea.





Loustau fue elogiado por Marcelo Gallardo tras finalizar el encuentro y los consideró uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. "Se puede equivocar, pero no le voy a caer a él". Menos de 24 horas después, la devolución de elogios llegó.



"Gallardo es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino. Valoro las palabras que tuvo conmigo, destaco el análisis que hizo"