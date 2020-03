Independiente goleó a Central Córdoba sobre el final para darle respiro a Pusineri

Con goles de Roa, Nani en contra y Romero, todos en el segundo tiempo, el Rojo se despide de la Superliga con un triunfo por 3 a 0.





La goleada revitaliza en el medio de su crisis de identidad. Independiente vuelve a ganar después de cuatro fechas y aun entre sus desniveles, se despide del campeonato con una sonrisa. Si será el punto de partida para lo que viene, la Copa de la Superliga, dependerá de la muñeca de Lucas Pusineri para administrar un plantel con pocos recursos humanos. Esta vez, el técnico apostó a los juveniles, reconocidos con el “vamos, vamos los pibes” del final.





Y aunque lo terminó ganando en el último cuarto de hora con un extraordinario zurdazo de Andrés Roa, un gol en contra de Matías Nani y un cabezazo a quemarropa de Silvio Romero, habrá que valorar su búsqueda. Desde la ambición, y con el respaldo de los triunfos, es posible mejorar su peor temporada desde 2012.





Central Córdoba no pateó un solo tiro al arco de Martín Campaña. Llegó a Buenos Aires a la pesca de una pelota larga, al error forzado del rival. Sólo comprometió con algún envío cruzado. Difícil creer que por este camino podrá zafar del tobogán que lo conduce al descenso.



Le costó a Independiente, más allá del holgado resultado. Porque pasó un arranque vertiginoso a un desenlace cargado de incertidumbre en el primer tiempo. Viajó de las expectativas que generaba por los costados, especialmente a través del desequilibrio de Brain Martínez, a las zozobras que produjo Central Córdoba con la presión alta y las pelotas cruzadas. El Rojo tuvo intensidad en los primeros quince y después se destiñó. Por la falta de variantes en el juego, fundamentalmente, y su poco peso en el área del Ruso Rodríguez, un viejo conocido aplaudido por todo el estadio.





Pusineri refrescó la cara del equipo con Diego Mercado (23 años), Lucas González (19), Alan Soñora (21) y el mencionado Martínez (20). Un volante central aplicado para la salida, dos con mayor capacidad de gestación y un rapidito. Los cuatro tuvieron claroscuros, aunque el chaqueño fue la mejor carta por la derecha. A bordo de un 4-1-3-2 versátil, el joven delantero le ganó el duelo individual a Jonathan Bay.



Silvio Romero tuvo una muy clara, a puro enganche, pero Rodríguez tapó abajo. Y Gastón Silva no pudo empujar una pelota que bajó Romero a la salida de un córner. Fueron las jugadas más claras, todas en los primeros quince. Diez minutos después, el capitán no pudo conectar un centro atrás de Martínez.





No obstante, a esa altura había perdido las inhibiciones Central Córdoba. Y ya jugaba en campo rival, apretando con el adelantamiento de sus líneas. Con la idea de recuperar y alimentar a Jonathan Herrera, el único punta. Un cruce de Alan Franco, providencial, evitó que el atacante rematara de zurda frente a Martín Campaña tras un buen pase de Ismael Quilez.





Terminó largo Independiente. Y pareció que Central Córdoba tomaba impulso en el comienzo del segundo tiempo. Pero el Rojo empezó a encontrar espacios y a manejar mejor la pelota desde los pies de Soñora y de Roa. Martínez lo perdió dos veces. Primero, reventó el travesaño. Después, cabeceó exigido y encontró una notable respuesta del Ruso Rodríguez.