Tres personas resultaron ahogadas en lugares no habilitados Lunes, 09 de marzo de 2020 El fin de se­ma­na de­jó co­mo sal­do tres per­so­nas aho­ga­das en dis­tin­tas cir­cuns­tan­cias en la pro­vin­cia. To­dos los ca­sos re­gis­tra­dos en lu­ga­res no ha­bi­li­ta­dos pa­ra ba­ñis­tas.



Dos per­so­nas, una de ellas sin iden­ti­fi­car, fue­ron en­con­tra­das en el ria­cho Go­ya, mien­tras que un jo­ven de 19 años pe­re­ció tras in­gre­sar al Pa­ra­ná en la ciu­dad ca­pi­tal.



En ho­ras de la ma­dru­ga­da, Pre­fec­tu­ra Na­val Ar­gen­ti­na (PNA) fue in­for­ma­da acer­ca de un mu­cha­cho en apa­ren­te es­ta­do de ebrie­dad que ca­yó en la zo­na “Cur­va del Re­gi­mien­to” co­no­ci­da co­mo ria­cho Go­ya.



Su cuer­po fue en­con­tra­do ho­ras des­pués y, al no te­ner iden­ti­fi­ca­ción, lle­va­do a la mor­gue co­mo NN.



Ayer por la noche, una mu­jer llegó a la co­mi­sa­ría lo­cal a de­nun­ciar la de­sa­pa­ri­ción de su hi­jo de 20 años, por lo que pre­su­mí­an que se tra­ta­ría del jo­ven aho­ga­do.



En tan­to a las 11:30 mien­tras lo­ca­li­za­ban el ca­dá­ver del jo­ven­ci­to an­tes men­cio­na­do, los efec­ti­vos fue­ron in­for­ma­dos que un hom­bre de 43 años de nom­bre Pe­dro Fal­cón in­gre­só a re­fres­car­se a las aguas de la zo­na y no lo­gró sa­lir a flo­te.



Tras ta­re­as de bús­que­da fue lo­ca­li­za­do. Aún te­nía sig­nos vi­ta­les, pe­ro ca­mi­no al hos­pi­tal mu­rió.



En Ca­pi­tal

Un jo­ven se aho­gó el sá­ba­do en la ciu­dad ca­pi­tal lue­go de arro­jar­se al río Pa­ra­ná a la al­tu­ra de ave­ni­da cos­ta­ne­ra Ge­ne­ral San Mar­tín y ca­lle Pa­dre Bor­gat­ti.



Se tra­tó de Je­re­mí­as R. Obe­lar, de 19 años, quien en un mo­men­to da­do, tras dia­lo­gar in­clu­so con pes­ca­do­res que le ad­vir­tie­ron de la pe­li­gro­si­dad del lu­gar, no sa­lió de la su­per­fi­cie acuá­ti­ca.



Cer­ca de las 18:30 uni­for­ma­dos de la co­mi­sa­ría Pri­me­ra fue­ron in­for­ma­dos que efec­ti­vos de Pre­fec­tu­ra Na­val lo­ca­li­za­ron el ca­dá­ver, fue en el ki­ló­me­tro 1206 del río Pa­ra­ná.

En la de­pen­den­cia po­li­cial re­a­li­za­ron las di­li­gen­cias res­pec­ti­vas del ca­so.