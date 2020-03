Confirmaron 170 casos de Dengue en Corrientes

Sábado, 07 de marzo de 2020

Desde la Dirección General de Epidemiología de la Provincia informan que en Corrientes, en lo que va del período de verano 2019-2020, desde el Laboratorio Central de la Provincia se han monitoreado 1093 muestras de síndrome febril inespecífico. De las cuales 170 dieron positivo para Dengue: en Capital, 135; Itá Ibaté, 1; Santo Tome, 3; Saladas, 3; Empedrado, 2; Curuzú Cuatiá, 2; Itatí, 5; Ituzaingó, 5; Paso de la Patria, 4; Santa Ana, 3; Riachuelo, 2; Virasoro, 1; Mocoretá, 3; y Bella Vista, 1.







De total de casos, 22 casos, fueron identificados con el serotipo DEN 4 que se corresponde desde el punto de vista epidemiológico con el mismo serotipo que se identificó en países limítrofes como Paraguay y Brasil; en 28 se identificó el serotipo DEN1 correspondiéndose con el virus circulante en la provincia de Misiones y 120 casos se encuentran en proceso de tipificación.



En el 2016, año en que se registró un brote grande en Corrientes al 02/03 se notificaron 370 casos positivos para Dengue, a la fecha 22/03 del mismo año 467.



Las autoridades sanitarias manifestaron que epidemiológicamente se prevé un pico para las próximas dos semanas. En este sentido, insistieron en que para que la enfermedad no se siga propagando es primordial que la comunidad adopte las recomendaciones del uso de repelente con aplicaciones según indicación del producto y evitando la acumulación de agua limpia en lugares donde el mosquito pueda reproducirse.



Además pidieron a la comunidad no viralizar mensajes que no cuenten con aval científico o de las autoridades competentes en redes sociales y otros medios como whatsapp.



Por último, con respecto a la fumigación se pide a la comunidad que cuando escuche la sirena de las brigadas del Plan Provincial de Lucha Contra el Dengue abran las ventanas de sus domicilios. Se recuerda que la fumigación solo está indicada ante la notificación de casos, que no tiene efecto residual y mata a los mosquitos adultos en vuelo.



El equipo del Ministerio de Salud Pública que recorre los barrios de Capital y de las localidades del interior de la Provincia se encuentra debidamente identificado.