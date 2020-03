Argentina perdió la serie contra Colombia y deberá jugar por la permanencia Sábado, 07 de marzo de 2020 El conjunto capitaneado por Gastón Gaudio cayó 3-1 ante el equipo local. Este sábado, el dobles de Máximo González y Horacio Zeballos cayó ante la mejor dupla del mundo, Farah y Cabal. A continuación, Lóndero no pudo ante Daniel Galán y se despidió por 6-3 y 6-4. En septiembre, Argentina se jugará la chance para mantenerse en el Grupo Mundial



En el Palacio de los Deportes de Bogotá se vive una vibrante jornada de tenis en la serie que están llevando adelante Colombia y Argentina por la clasificación al cuadro principal de la Copa Davis 2020.



Este sábado se cumplieron todos los pronósticos y la pareja colombiana integrada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal se impuso por 6-3, 6-7 y 7-5 ante la dupla albiceleste que conformaron el marplatense Horacio Zeballos y el tandilense Máximo González. Así, el equipo que tiene como capitán a Gastón Gaudio está 2-1 abajo en la serie.



La pareja de dobles colombiana es la número uno del mundo y entre sus 16 títulos se destaca la obtención de Wimbledon, el US Open, el Master 1000 de Roma y los ATP 500 de Río de Janeiro -en dos oportunidades-, Barcelona y Moscú.



Los albicelestes, por su parte, no pudieron dar el golpe. Zeballos, (4 del mundo) y Máximo González (42 del planeta) vienen desde hace un tiempo jugando juntos en distintos torneos. Esta vez no pudieron repetir la victoria que habían logrado ante los cafeteros en el ATP de Miami en 2019.



A la finalización de ese juego, saltarán al campo de juego Daniel Galán y Juan Ignacio Londero. En caso de ser necesario, el quinto punto estará a cargo de Santiago Giraldo vs. Leonardo Mayer o Facundo Bagnis. Está en juego una plaza para la fase final de la Davis, que se disputará del 23 al 29 de noviembre en La Caja Mágica de la ciudad de Madrid.



La eliminatoria entre ambos países sudamericanos inició el viernes con una buena victoria de Daniel Galán por 6-1 y 6-4 ante Leonardo Mayer, pero luego apareció la figura de Juan Ignacio Londero para nivelar las acciones gracias a su triunfo por 6-7, 6-3 y 6-2 contra Santiago Giraldo.



Vale destacar que la serie está llevando adelante en la ciudad de Bogotá, ubicada a 2630 metros de altura sobre el nivel del mar.