Tinelli anticipó la primera novedad del regreso de ShowMatch

Viernes, 06 de marzo de 2020

El conductor del Bailando hizo anuncios en la red que incluyen un inesperado cambio dentro del programa.





Marcelo Tinelli está tachando los días del almanaque para la vuelta de ShowMatch a la pantalla de El Trece. Fiel a su estilo sigue de cerca cada detalle de producción y se ocupa personalmente de muchos de los preparativos para mantener vigente su producto. Y quiere compartir cada avance con su público. Por eso, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que tiene 7,4 millones de seguidores, anticipó algunos detalles del próximo ciclo.



“Estoy muy contento. Vamos a empezar el 27 de abril con una nueva temporada de ShowMatch. Son los 31 años del programa y estamos hiper felices de volver a la tele y a la pantalla de El Trece”, expresó el conductor en un video de Instagram TV que ya cuenta con casi 300 mil reproducciones, 26 mil Me gusta y 1000 comentarios de los fans, algunos con mensajes positivos y otros con críticas y chicanas hacia sus comentarios políticos.



En el mismo posteo Tinelli aprovechó a lanzar una primicia: “A mí me pasa siempre que durante los meses previos me agarra la incertidumbre de cuál va a ser el tema musical del programa (…) Estoy hiper feliz de que el tema de este año, estoy enloquecido con el tema, ya lo van a escuchar, lo haga el señor Coti Sorokin”, anunció mientras la cámara abría el plano mostrando que el cantante estaba sentado a su lado. En ese momento comenzó a tirarle flores al músico: “Estoy muy contento, te admiro profundamente, me encanta todo lo que hacés, sos un groso total y que hayas hecho el tema de este año que la va a romper… Se llama Por ahí, va a ser la apertura de nuestro programa. Para mí es un sueño que lo haga él”, confesó "El Cabezón".



Vale destacar que no pasaron desapercibidas otras palabras que Marcelo le dijo a Coti durante el video: “Le pedí también que haga el tema de cierre. Falta que le pida que baile”, deslizó Marcelo, entre risas, dejando la puerta abierta para otra posible incorporación a la pista más famosa del país, en la que ya hay varios participantes confirmados, como Juana Repetto, Barbie Vélez, Fátima Florez, Charlotte Caniggia, Mica Viciconte, Anita Martínez, Bicho Gómez, Malena Guinzburg, Julieta Prandi y Mariana Genesio Peña, y otros tantos que se "mueren" por ser convocados.



Luego le tocó el turno a Sorokin de expresar su emoción al haber sido el elegido para componer el tema que los hogares de todo el país escucharán cada noche por la pantalla de El Trece, lo que le significará grandes satisfacciones a nivel promocional cuando realice giras y shows y además grandes regalías por parte de SADAIC. “Yo feliz, la verdad es increíble para mí también (…) Escribí una canción que me describe a mí y creo que nos describe a los dos porque tenemos una historia épica del tipo que viene del interior y se forja un lugar en lo que hace (…) Está hecha especialmente para el programa y también para vos Marce, para tu decir, para lo que vos sentís que yo también lo siento”, expresó el compositor que luego, en otro posteo de Marcelo, cantó el estribillo de Por ahí, anticipando lo ganchero y sentimental del tema.