Allanamientos y demora de tres sospechosos en casos de robo

Viernes, 06 de marzo de 2020

La Policía requisó dos casas en las que buscaron objetos sustraídos de una obra en construcción, como del domicilio de una familia. Primero demoraron a un adolescente de 15 años. Luego a otros jóvenes cuando llevaban chapas. Recuperaron parte de lo denunciado.





Dos alla­na­mien­tos fue­ron re­a­li­za­dos ayer por la Po­li­cía co­mo par­te de una in­ves­ti­ga­ción ini­cia­da a par­tir de la de­nun­cia de dos ro­bos su­ce­di­dos el fin de se­ma­na, uno co­me­ti­do en una me­ga obra en cons­truc­ción y el res­tan­te en una vi­vien­da de una fa­mi­lia de la ca­pi­tal pro­vin­cial.



Un ado­les­cen­te de 15 años es­tá sos­pe­cha­do en uno de los he­chos y otros dos jó­ve­nes re­sul­ta­ron de­mo­ra­dos en la vía pú­bli­ca en el mo­men­to que tras­la­da­ban cha­pas de zinc que se­rí­an par­te de lo ro­ba­do.





Con ór­de­nes ju­di­cia­les, efec­ti­vos de la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Se­gun­da in­gre­sa­ron a una ca­sa de ca­lle Ne­co­chea al 100 del ba­rrio Ara­zaty e hi­cie­ron lo pro­pio en un in­mue­ble de Pi­ra­gi­ne Ni­vey­ro al 2200, en el ba­rrio San Be­ni­to.



De acuer­do a la in­for­ma­ción pro­por­cio­na­da a épo­ca, el do­min­go su­ce­dió la sus­trac­ción de nu­me­ro­sas he­rra­mien­tas y ma­te­ria­les del pre­dio don­de se le­van­ta un edi­fi­cio, en la es­qui­na de ave­ni­da Cos­ta­ne­ra Juan Pa­blo II y La­va­lle, a un cos­ta­do del puen­te Ge­ne­ral Ma­nuel Bel­gra­no.

Mar­ti­llos, ma­zos, amo­la­do­ras, sie­rra, ba­rre­tas, agu­je­re­a­do­ras, ha­cha y otros ele­men­tos fue­ron lle­va­dos por par­te de la­dro­nes en ho­ra­rio de la ma­dru­ga­da.



No fue el úni­co epi­so­dio de­lic­ti­vo en tal sec­tor de la ciu­dad. Una fa­mi­lia que ha­bi­ta una ca­sa de ca­lle Elí­as Abad ca­si Ge­ne­ral Paz de­nun­ció la sus­trac­ción de dos te­le­vi­so­res de 43 y 50 pul­ga­das; una ga­rra­fa de 10 ki­los y has­ta su mas­co­ta, una pe­rri­ta de 2 me­ses lla­ma­da Aga­ta.



Ta­les su­ce­sos lle­va­ron a las au­to­ri­da­des a ini­ciar las res­pec­ti­vas in­ves­ti­ga­cio­nes, las cua­les po­co a po­co lle­va­ron ha­cia los pre­sun­tos la­dro­nes.

Per­so­nal po­li­cial de la co­mi­sa­ría Se­gun­da lue­go de es­ta­ble­cer los do­mi­ci­lios don­de po­drí­an es­tar guar­da­das las co­sas ro­ba­das so­li­ci­ta­ron au­to­ri­za­ción a la Jus­ti­cia pa­ra con­cre­tar sen­dos alla­na­mien­tos.

Ayer, con la co­la­bo­ra­ción de in­te­gran­tes de la Di­vi­sión de In­fan­te­ría en­tra­ron a esas vi­vien­das a la bús­que­da de lo men­cio­na­do en las de­nun­cias.

El ado­les­cen­te de 15 años es­ta­ría di­rec­ta­men­te in­vo­lu­cra­do en el ro­bo a la obra en cons­truc­ción. “E­se me­nor fue de­mo­ra­do en ca­li­dad de sos­pe­cho­so; se­ría tam­bién au­tor de ilí­ci­tos re­gis­tra­dos siem­pre en zo­na de la cos­ta­ne­ra Sur”, in­di­có una fuen­te de la ins­ti­tu­ción de se­gu­ri­dad.



Co­mo sal­do de los pro­ce­di­mien­tos en un te­rre­no des­ha­bi­ta­do en la es­qui­na de Pi­ra­gi­ne Ni­vey­ro y Pe­ru­go­rría (u­sa­do co­mo a 30 me­tros de la vi­vien­da alla­na­da) en­con­tra­ron al­gu­nas de las he­rra­mien­tas, ta­les co­mo dos mar­ti­llos, tres ma­zos, una sie­rra, ha­cha y dos ni­ve­les.

Mien­tras los po­li­cí­as es­ta­ban des­ple­gán­do­se a sen­dos ope­ra­ti­vos, en la vía pú­bli­ca in­ter­cep­ta­ron a Mau­ri­cio Na­huel B., de 19 años, y a Ra­úl Ale­jan­dro L., de 23.

En po­der de es­tos mu­cha­chos ha­bía tres cha­pas de zinc que las tras­la­da­ban a pie y an­te los po­li­cí­as no su­pie­ron jus­ti­fi­car dón­de las con­si­guie­ron, se­gún ex­pli­ca­ron las fuen­tes. Por tal ra­zón que­da­ron de­mo­ra­dos pa­ra sus iden­ti­fi­ca­cio­nes con el con­se­cuen­te se­cues­tro de ese ma­te­rial.

Res­pec­to a los equi­pos de elec­tró­ni­ca, el tu­bo de gas y la mas­co­ta se in­for­mó que no pu­die­ron en­con­trar.

Se pre­su­me que otra par­te de las he­rra­mien­tas ro­ba­das han si­do ven­di­das.